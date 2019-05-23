菜市場賣豬肉「有的掛著、有的平放」　網困惑：用意是？…原因曝光

▲菜市場豬肉攤商。（圖／翻攝自微博，下同）

記者朱世凱／採訪報導

菜市場一直是不少婆婆媽媽習慣購買材料的地方，不過有網友近日在微博發文指出，自己逛到豬肉攤時突然疑惑，「為什麼有些豬肉是用鉤子掛著的？有些則是平放在檯面上？」讓一票人開始在底下熱烈討論。

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有網友提出觀點認為，雖然這些都是豬肉，不過因為部位不同，所以不是所有肉都適合掛在鉤子上面。「掛著的通常都是瘦肉成分偏多的豬肉，而平放的則是較肥的；瘦肉禁得起鉤子掛著，肥肉則無法，而且一般買半肥半瘦的人比較多，所以這樣放置也方便老闆和顧客分辨。」

也有人說，「或許是品質好的、賣相好的豬肉才能掛起來，好讓客人能夠第一眼看中；而賣相普通的則平放，讓客人挑完後能迅速切塊或碎成絞肉」；其他網友則表示，「放在檯面上的肉比較不通風，時間久了就容易變質，所以必須把肉『輪流』掛上去，好用來保持品質，又可去掉難聞腥味。」

《ETtoday新聞雲》記者實際詢問豬肉攤商後，得到有趣的回答。老闆坦言，掛著的肉通常都不會是肥肉，「單純是因為肥肉容易滴水下來」，所以就乾脆平放著。許多家庭主婦得知真相表示，「真的從沒想過這個問題」、「長知識了！」、「看完網友問題才驚覺，肥肉好像很少用掛著的耶」、「一直沒有去管掛著還是平放著」、「新鮮的肉就好啦」、「燒臘店的燒肉也是掛著的啊，怎沒人問？」。