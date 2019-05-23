下議院領袖「根本上」反對協議求去　梅伊內外夾擊…最快明宣布下台

▲保守黨下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

英國首相梅伊（Theresa May）為了讓英國順利脫歐，日前鬆口表示，同意讓國會推動二次脫歐公投。不過這項新協議工黨仍不買帳，更慘的是，保守黨下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）說，她從「根本上反對」最新的脫歐協議，因此無法履行職務，決心請辭求去。消息指出，遭內外夾擊的梅伊，最快在24日就會宣布下台時間。

李德森22日晚間在推特上=表示，她留在內閣就是為了替脫歐而戰，儘管在整個過程中，政府不斷做出令人感到不安的妥協，但她始終支持當局對脫歐這個共同目標所做的努力，「但我再也不相信我們能夠達到公投的結果，我堅信二次公投會讓英國產生更嚴重的分裂，我不支持政府的讓步。」

李德森也指出，最新的脫歐協議還包括對工人權利、環境條款以及與歐盟建立臨時海關的承諾，「這項協議太多妥協，會讓英國失去主權。」

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH — Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) 2019年5月22日

身為下議院領袖，李德森在2016年就曾與梅伊競爭首相與保守黨領袖一職，不過當時李德森因為失言而退出競選。原定是由她負責宣布梅伊的「脫歐協議法案」（Withdrawal Agreement Bill）將於6月第一周提交下議院表決，但李德森選擇在最後一刻離去，這也是梅伊上任以，第36位請辭的保守黨官員，其中21人是為了脫歐而離開。