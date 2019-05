下議院領袖「根本上」反對協議求去　梅伊內外夾擊…最快明宣布下台

▲保守黨下議院領袖李德森(Andrea Leadsom)。(圖/路透)



記者張方瑀/編譯

英國首相梅伊(Theresa May)為了讓英國順利脫歐,日前鬆口表示,同意讓國會推動二次脫歐公投。不過這項新協議工黨仍不買帳,更慘的是,保守黨下議院領袖李德森(Andrea Leadsom)說,她從「根本上反對」最新的脫歐協議,因此無法履行職務,決心請辭求去。消息指出,遭內外夾擊的梅伊,最快在24日就會宣布下台時間。

李德森22日晚間在推特上=表示,她留在內閣就是為了替脫歐而戰,儘管在整個過程中,政府不斷做出令人感到不安的妥協,但她始終支持當局對脫歐這個共同目標所做的努力,「但我再也不相信我們能夠達到公投的結果,我堅信二次公投會讓英國產生更嚴重的分裂,我不支持政府的讓步。」

李德森也指出,最新的脫歐協議還包括對工人權利、環境條款以及與歐盟建立臨時海關的承諾,「這項協議太多妥協,會讓英國失去主權。」

It is with great regret and a heavy heart that I have decided to resign from the Government. pic.twitter.com/f2SOXkaqmH