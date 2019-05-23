反美卡拉OK瘋傳「把肇事者徹底打翻」　BBC：中國最新武器

▲經過改詞後的「貿易戰」歌曲。（圖／翻攝自YouTube）



國際中心／綜合報導

一首關於中美貿易戰的歌曲近期在通訊軟體微信爆紅，甚至被BBC形容為「中國的最新武器」，這首卡拉OK風格的反美歌曲唱起來相當激昂，歌詞包括「貿易戰嘿貿易戰」、「不怕他蠻橫來挑戰」、「把肇事者徹底打翻」等，是由四川鹽亭縣的退休官員趙良田所填詞。

BBC報導，卡拉OK向來在中國受到熱烈歡迎，隨著中美貿易戰情勢升級，美方要對價值2000億美元的中國輸美商品加稅後，這首有著愛國情操的歌曲也跟著爆紅，「中國想建立軟實力並激起反美情緒，歌曲成了有效途徑。」

歌曲名為「貿易戰」，可以看到鮮紅火焰的背景有著一顆拳頭，歌詞則寫道「太平洋上展開了貿易戰」、「上下齊心一起幹」、「打得他魂飛膽也顫」、「一手抓發展一手來應戰」、「不惹事不怕事展開了貿易戰」等，流露出的情緒旨在對抗美國。

趙良田上周先在微信群組發布歌曲樂譜，這首歌曲的曲調其實是知名抗日電影《地道戰》（Tunnel Warfare）的主題曲。他告訴《彭博》（Bloomberg），「我選擇了地道戰，這讓人想起中國今天面臨的類似情況。自從貿易戰爆發後，我感覺到必須做某事的衝動。」

回到去年5月，中國官媒宣傳了由「覺醒東方五子」所演唱《為你矚目》主題曲，旨在讚揚國內品牌，以及他們如何成為「中國的驕傲」；歌曲呈現出中國是一個崛起的大國，人們不需要從海外購買產品。

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