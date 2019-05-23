評貿易戰　人民日報：美國成為世界最大「麻煩製造者」

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

《人民日報》23日發表文章，以中美近來經貿摩擦為例，評論本屆美國政府在國際秩序方面的表現。文章直言，一年多來，美方肆意揮舞關稅大棒，四處挑起貿易爭端，猶如一頭「闖進瓷器店的公牛」，肆意衝擊以規則為基礎的多邊貿易體制，把規則、秩序玩弄於股掌之中，成為國際社會最大的「麻煩製造者」。

文章指出，在中美貿易爭端上，美國在未經世貿組織授權情況下，對中國商品大規模加徵關稅，是將單邊規則凌駕於國際規則之上的任性妄為。此外，文章表示，美方接連退出聯合國教科文組織、聯合國人權理事會等組織，以及巴黎氣候協定、全球移民協議等國際條約，對國際規則的敵視「令人瞠目結舌。」

文章寫道，美國抱定單邊主義思維，只能是給自己和他國製造麻煩，逆規則肆意妄為，注定要被撞得鼻青臉腫，「再次偉大」的目標只會徒留笑柄。

文章強調，比誰的胳膊粗、氣力大的霸權時代一去不返，「世界上的事情只能由各國商量著辦」，作為當今世界第一大經濟體和有影響力的大國，美方有關政策和言行應有最起碼的責任感，倘若美方一意孤行，由著性子定要「一條道走到黑」，那就是選擇了一條自棄之路，「這條路注定只有一個終點，那就是失敗！」