美要南韓禁用華為　直接點名LG U+…韓外交部：無法介入私人企業

▲美國要求南韓禁用華為設備。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

根據《朝鮮日報》消息指出，美國國務院正透過各種外交場合，說服南韓一起拒絕使用華為，並直接點名採用華為5G設備的LG U+，要求南韓政府不可以讓該電信公司在敏感地區服務，「就算不是現在，未來也一定要讓華為完全從韓國市場出局。」南韓外交部對此表示，「對美國的疑慮抱有同感，但政府很難介入私人企業。」

報導引述不具名外交人士說法表示，美國國務院多次利用外交場合，向南韓外交部傳達「不要使用華為設備」的訊息，並指出滑為產品有資訊安全疑慮，建議首爾當局不要讓採用華為5G設備的LG U+進入敏感地區。國務院也強調，就算南韓現在拒絕接受美方提議，但最終也是要讓華為產品從該國市場出局。

雖然南韓被認定為是美國的盟友，但中國才是其最大的出口市場。根據《路透》數據指出，今年Q1中國佔南韓出口總額近25%，通訊產業也透露，若不採用華為設備，企業會損失將達數十億美元，且企業擔心，若是中國採取報復手段，屆時損失只會更大。而LG U+也向路透表示，目前尚未收到政府的任何通知。

除韓國以外，美國也警告各國不要使用華為，並開啟一連串抵制活動。雖然中國及華為皆否認指控，但調查顯示，有88%日本企業不願使用中國華為或是外國公司的5G網路，傾向於使用國內電信商。