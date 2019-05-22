貿易戰緊要關頭　佛里曼：美中若一起變窮...將影響全球化崩壞

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紐約時報（The New York Times）專欄作家佛里曼（Thomas Loren Friedman）22日在專文中指出，現在正是美中貿易談判的關鍵時刻，若是雙方能取得更多的信任，能使全球化快速發展；反之，全球化將逐漸崩壞，美中雙方只會越變越窮，造成兩敗俱傷。

▼ 佛里曼（Thomas Loren Friedman）是一位猶太裔美國新聞記者專欄以及書籍作家，也是普利茲新聞獎的三屆獲獎者。（圖／達志影像／美聯社）

佛里曼表示，雙方若要取得信任，首先美國總統川普必須停止在推特上發出「貿易戰美國贏得輕而易舉」等這種類似挑釁的發文，最好的方式，就是低調的為美國爭取最大利益。他說，中國大陸國家主席習近平則是必須認知到，中國已經不可能再享有過去40多年來的貿易優惠，只能盡可能找出損失最小的協議。

佛里曼提到，美中從1970年代開始，雙方的貿易關係，大部分為美國向中國進口玩具、T恤、網球鞋、機器工具及太陽能板；中國向美國購買大豆、牛肉和波音飛機等。

佛里曼指出，這種貿易情形在習近平2015年宣布現代化計畫「中國製造2025」後，就改變了。由於中國的製造業一直仰賴國外的設備和人員研製，本地代工和仿製為主的型態使得中國的創新能力、品牌質量處於世界低下水平，因此中國提出這項計畫，試圖於超級運算、人工智慧、3D列印、臉部辨識軟體、機器人、5G無線網路等領域成為全球領先，而此舉無疑是直接與美國最優秀的企業和產業競爭。

中國自1970年代以來的補貼政策、貿易法規上的欺騙、強迫技術移轉及竊取智慧財產等行為，造成了全球的威脅，川普當然不容許中國使用這種作法，競爭未來產業。

▼ 圖為美國總統川普2017年出訪北京。（圖／路透）

佛里曼指出，川普的錯在於，不該將貿易視為「戰爭」，能讓雙方的企業同時獲利，讓損害降到最低，才是雙贏。佛里曼說，貿易是可能雙贏的，但若有一方雖認真工作，卻欺騙他人，而且是在軍事及通訊上，這就有極大的問題了。

佛里曼舉出，華為公司製造的5G設備，不只可用超高速傳送數據，甚至若中國情報單位根據中國法令要求取得那些數據，還可做為間諜平台。中國政府還限制其他國內外廠商不得在中國與華為競爭，使得華為利用這種影響力來削弱西方電信公司，讓不斷上升的市占率，來制定自己，將成為下個世代全球5G通訊的標準。

佛里曼表示，數十年來，歐美默許中國在貿易上的各種欺騙行為，是因他們相信，當中國因資本主義而變得越來越富裕時，也會讓中國在政治上越開放。可惜，在過去10年裡，北京不是「改革開放」，而是「改革關閉」。當中國富裕時，他們不是成為全球化中帶領的一方，而是運用高科技工具，試圖將美國等國家從南海中趕出去，建立威權。

佛里曼最後則說，如今是美中貿易談判的重要關頭，若雙方取得信任，大家在可以在這個全球化時代共同成長，而不是越變越窮。