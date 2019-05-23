出門玩耍遇血災！1歲童慘遭5狗圍攻「撕咬臉部」...衣褲全爛爸心碎

▲1歲男童獨自一人出門玩耍，意外被狗包圍撕咬。（圖／翻攝梨視頻，下同）

大陸中心／綜合報導

寧夏銀川市的1歲男童小文日前不幸遇上血災；當時他趁著家人不注意時，獨自一人到自家院子裡玩耍，沒想到卻被5隻流浪狗包圍。過程中，小文遭一群浪狗「撕咬臉部」，還被拖行了5、6公尺，等到家人發現時為時已晚；小文的爸爸看見兒子滿身是血，當場崩潰。

據了解，當時小文的媽媽正在洗衣服，而奶奶在做飯，完全沒有人注意到小文的行蹤，直到過了5、6分鐘後才發現異狀。隨後，小文的爸爸匆匆忙忙尋找兒子，突然聽見家外面隱約傳來一陣吵雜聲，一出門就看見兒子的衣服褲子都被撕爛，臉上以及身上全都是血，讓他崩潰哭喊，「心都碎了。」

當時因為來不及叫救護車，爸爸便抱起兒子往家裡衝，之後開車火速到醫院。一路上，小文安靜地躺在媽媽懷裡，雖然滿身是血，但他卻不哭不鬧，讓人特別心疼。事後經診斷，小文全身及臉部被咬傷、抓傷的面積高達80%左右；醫生立即幫小文把傷口清洗乾淨，同時注射狂犬疫苗和免疫球蛋白。

▲男童身上80%都被抓傷。

醫生指出，狗咬傷分為3級，級數越高越嚴重，而小文就屬於第3級，他全身有多處被狗咬傷的痕跡，而且頭部、臉部也被咬了，是容易被狂犬病病毒侵入地方，所以必須按照第3級的處理方法做急救。

男童遭5隻流浪狗咬傷事件曝光後，立即引來網友正反面議論，「會傷人的流浪狗應該安樂死」、「流浪狗一旦成群就很危險」、「狗狗就是欺善怕惡」；但也有人認為，「大人沒顧好才會發生悲劇」、「可能是小孩先去逗狗，不然不可能隨便咬人」。