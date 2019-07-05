慟！群浪猛追父驚嚇慘摔車　小六女童頭部重創昏迷68天難敵死神

▲台南1名國小女童因被流浪狗追逐摔車頭部重創，在加護病房奮戰68天仍不幸殞命。（圖／翻攝李建章臉書）

地方中心／台南報導

台南市一名沈姓女童4月因為流浪犬追逐而摔車，導致腦部受到重創，住進加護病房治療68天後仍不幸逝世，6月23日被送回家中，女童父親3日為女兒舉辦告別式，到場親友及鄰居都感到相當不捨。

事件發生在2019年4月17日，當時就讀國小6年級的女童，由爸爸騎車載去玩，當晚回家行經學甲區秀昌里產業道路時，被一群流浪狗追逐，女童父親受到驚嚇摔車，後座女童也連帶被摔落，導致頭部重創，被緊急送醫搶救，住進加護病房。

據了解，女童由父親獨力撫養，家境並不寬裕，突然發生這樣的事件，對家中的境況無疑是雪上加霜。當時醫院還通知家屬，女童可能面臨3種情況，一是拔管氣切、二是考慮器捐，三是自然等待死亡，家屬聞此噩耗難以接受，而女童在昏迷整整68天後，仍回天乏術。

沈姓女童住院期間，同學紛紛送來打氣字條，親友努力集氣，祈求她能早日康復，學校也將畢業證書送至病床前，但女童仍在6月23日逝世，親友們3日於告別式時送她最後一程。

事後台南市長黃偉哲曾指示農業局長李朝塘，前往醫院訪視被害人及家屬；而根據動保處調查，由於沿海地區遊盪犬隻肆虐，2018年已在學甲區捕捉遊盪犬隻115頭，2019年1至4月也捕獲63頭，合計已捕獲178頭，未來也會加強捕捉。

▲台南市動保處表示，針對民眾通報有流浪犬問題的案件，一直以來都積極處理及捕捉。（圖／記者林悅翻攝）

【更多新聞】

狂摸護理師大腿10秒！色伯被抓包惱羞...譙3字經：又不是鑲金 醫院也要賠



鐵路勇警殉職！館長心痛：我們國家不挺警察的...怒指蔡英文「責無旁貸」



恐怖！他列車上殺警被壓制俯趴地上 眾人驚喊：褲管還藏一刀