流浪狗誤闖入公司！男抓起「丟排水溝」害命　遭判拘役40天

▲屏東地方法依違反動物保護法將梁姓男子判處拘役40天併科罰金20萬元。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣梁姓男子，在公司前看到一隻誤闖入的流浪狗，竟無故將牠丟進公司前大排水溝內，造成狗隻受傷死亡；民眾發現通報屏東縣政府農業處相關人員處理後，梁男被警方送辦。屏東地方法院依違反動物法判處拘役40天，併科罰金20萬元，拘役如易科罰金、罰金如易服勞役，均以新臺幣1000元折算壹日。

判決書說，梁姓男子明知任何人不得宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，竟基於故意傷害動物致死犯意，於2018年12月21日9時40分許，在屏東縣內埔鄉一家鋼鐵工廠，將誤闖入的1隻流浪狗，丟置入工廠前大排溝裡，導致致該流浪狗受傷死亡，經民眾通發現報屏東縣政府通知他到案說明後，函送警方依違反動物保護法送辦，檢方起訴。

法院審理，梁承認流浪狗是他丟該大排水溝內，但他認為該條大排水溝有其他出口逃生，狗隻應該不致於死亡。

法官說，被告係故意傷害狗隻，且造成狗隻受傷害死亡，但並不是「宰殺」狗隻。但動物保護法既立法已久，且明文將「犬、貓」等動物特地標示於法文，法律及相關動物保護團體業已長期揭示、宣導動物應受到尊重及保護，被告僅因私人因素，不知尊重自然生命，竟故意造成犬隻受傷致死，其行為方式漠視法律秩序，依法判刑，以收遏阻作用。