吵哪續攤竟「網內互打」三重警勸架反遭毆　20惡煞包圍派出所嗆聲

記者陳豐德／新北報導

新北市三重區7日凌晨發生一起鬥毆案件，警方到場後發現是一群好友喝完酒要續攤時，因為意見不合竟「網內互打」，1名員警上前要制止時頸部、臉部遭揮拳毆傷，另名員警則是在拉扯時不慎膝蓋韌帶拉傷，所幸送醫後無大礙，而警方也將現場的7名男女帶回偵辦，沒想到相關友人近20人還跑進派出所內與警方發生衝突，優勢警方到場後驅離，並將其中2名涉嫌滋事的男子逮捕偵辦。

新北市三重區福龍路的一家燒烤店前，7日凌晨3時許一群喝完酒的民眾聚集，討論要去哪邊續攤，沒想到因為意見不一樣就打了起來，不久前他們還在燒烤店內同桌開心飲酒，民眾聽到叫囂聲嚇得趕緊通報警方到場處理。

▲涉嫌妨害公務、毆警的6名嫌犯被警方送辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



三重警局通報線上快打部隊到場，見現場場面混亂，員警苦口婆心勸架將雙方拉開，沒想到一名員警竟被酒醉鬧事的民眾毆傷頸部，另一名員警則在拉扯中踩空，右膝蓋的韌帶不慎拉傷，優勢警力後續立即將涉嫌鬥毆的4名男子帶回偵辦。而民眾還在臉書PO文「附近的民眾說有很多年輕人打警察，警察有沒有怎樣啊，警察好危險哦！」

沒想到這群「網內互打」的醉客友人接到消息，約20人竟然衝到慈福派出所外叫囂，一度還打算衝進去派出所裡面，不僅推員警還不斷嗆聲叫囂，所幸三重偵查隊長鄭偉豪率隊即時趕抵，並實施強勢壓制驅離，逮捕涉嫌涉嫌聚眾滋事之2名男子後，再率優勢警力逐一盤查在場人員身分並令其離去，聚集人潮隨即解散，全案訊後依照依涉嫌傷害、妨害秩序及妨害公務將6人移送新北地檢偵辦。

三重分局鄭重呼籲絕不容許有發生街頭暴力，以及挑釁公權力之情事發生，且有絕對的信心及決心，能提供市民朋友一個安全與安寧的生活環境。

▼三重一群友人因續攤去哪竟互毆，警到場勸架反遭打立即強勢壓制。（圖／記者陳豐德翻攝）

