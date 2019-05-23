約會吃酒蒸蛤蜊！女傻喊「噴汁了」少女形象秒掰　曖昧男：妳是笨蛋嗎

▲約會吃蛤蜊，結局神展開！（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／綜合報導

初次約會可要慎選美食！一名女網友分享一段超糗經驗，日前與曖昧對象逛夜市，突然想吃「酒蒸蛤蜊」，怎料被蛤蜊的美味鮮汁噴得滿臉都是，為了化解尷尬，她靈機一動開黃腔「被蛤蜊射臉了」，然而男方卻是一臉正經，完全不懂原PO的幽默，最後還差點把戀情給毀了。

一名女網友和心儀的男生去夜市約會，特別點了一道「酒蒸蛤蜊」共享，燈光美氣氛佳情況下，原PO準備優雅的吸允蛤蜊肉，怎料下秒「牠噴汁了」，瞬間形象崩壞。「我氣質的臉就這樣被噴到半邊」原PO不斷在心中咒罵，抬頭之餘也希望對方沒有看見這副糗樣，本想裝作若無其事時，男方竟脫口而出「妳是笨蛋嗎？」

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原PO當場無地自容，但為了化解尷尬氣氛，只好大笑自嘲「哈哈哈，被蛤蜊射臉了！」頓時間2人沉默以對，「我們就這樣看著蛤蜊，我看他， 他看我」。

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▲原PO透露，逛完夜市後就回家了！（圖／翻攝自Dcard）

本來預想會有個美好的夜晚，豈料被一顆蛤蜊全毀了，原PO少女形象徹底崩壞，氣得大罵「該死的我！」超爆笑的約會經驗，讓《Dcard》網友們笑到併軌「我覺得不行初次見面就開黃腔，不過還是要看對方」、「有一種曖昧對象叫，兄弟」、「這男孩真老實…還尷尬」、「也太萌了吧」、「不對啊一起吃蛤蟆！居心何在」、「男的也太拘謹了吧哈哈哈哈」。

也有過來人分享，「沒事，我跟前任吃飯的時候不小心把飯噴進他碗裡…世界尷尬」、「也有類似經驗哈哈，我是噴牛排，結果後來男友說他就是在我噴出來那一刻喜歡上我的」。至於如何防止蛤蜊亂噴汁？有網友建議「先用筷子把肉剝下再吃」、「拿著衛生紙靠在嘴邊就好啦」。

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