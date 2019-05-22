柯文哲「吐舌」回應郭台銘舔盤　王世堅一看嚇壞：拜託不要

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲22日受訪時被問到，怎麼看鴻海董事長郭台銘洗碗還舔盤子？夠不夠親民？柯文哲先是做出吐舌表示，接著還哈哈大笑，台北市議員王世堅一看到照片直言，「拜託不要給我看那種，我覺得很噁爛的畫面。」

王世堅表示，郭台銘舔盤子，柯文哲把選民當盤子，你跟郭是同一夥的，更何況柯文哲的評論很噁爛，五年前要選市長，透過關係求見郭台銘，他是向財神屈膝討饒求救援的傢伙，誰都可以批評郭台銘的發言，你柯文哲最沒資格，過去求見郭台銘，希望得到資源，結果郭拒絕見你，你現在報酬。

王世堅一看到柯文哲早上的吐舌照直呼，「拜託不要給我看那種，我覺得很噁爛的畫面，我也是看到什麼說什麼，看到柯文哲已經夠噁爛了，如果舔盤子，沒有最噁爛，只有更噁爛。」

對於柯文哲將宣布是否參選總統的時間延至8月，王世堅批評，柯文哲愛裝神弄鬼，他想撿便宜，因為他想說如果現在宣佈，沒有達到民意支持高峰，那他再來只有更下滑的份，現在柯文哲聲量下跌，塌到此時此刻宣布參選，對他而言只是雪上加霜，柯文哲只想要關注，但他害怕被檢驗。

王世堅呼籲，柯文哲要透過把台北市政做好，才有資格參選，5年來就是搭霸王車的心態，還想要繼續騙下去。至於藍綠要將柯文哲納入民調，王世堅甚為，這是抬高柯文哲聲量，他也樂得忘自己臉上貼金。

針對柯文哲回擊說，王世堅每天罵人都不用道歉？王世堅表示，古有孫子兵法，今有柯文哲龜孫子兵法，只敢碎嘴小聲地用偷罵的方式，所以他是俗辣嘛，「我是基於我議員的職責，我做得好不好，媒體選民會監督，我罵你是剛好而已，你這種皇帝心態，就是做的糟糕啊，做得好誰會罵你。」

▲台北市市長柯文哲。（圖／記者徐斌慎攝）