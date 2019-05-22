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韓國瑜專訪／談2020大選「柯P最強手」藍軍勝選關鍵「捨韓其誰」

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▲高雄市長韓國瑜接受《ETtoday》專訪，表示從市政聊到國政，還表示柯文哲是目前檯面上最強對手 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜接受《ETtoday新聞雲》專訪，從市政聊到國政，還表示柯文哲是檯面上最強對手 。（圖／記者賴君欣攝）

記者吳奕靖、李唯甄、洪靖宜、洪正達、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜21日接受《ETtoday新聞雲》記者專訪，訪談時間大約30分鐘，韓國瑜從近期從媒體金童變成了現在幾乎是人人可黑的對象，網路、媒體以及在議會幾乎是鋪天蓋地的「黑韓」，不過，韓國瑜也強調，面對質疑聲浪，自己還是努力去做、繼續「愛與包容」，從市政談到了國政，韓國瑜也指出目前2020總統大選的最強人選，應該就是台北市長柯文哲，藍綠想跟柯文哲拚總統，只有派出韓國瑜跟賴清德才能讓柯文哲在選戰中討不到便宜。

韓國瑜是2018年選舉期間的「媒體金童」，甚至創造了「韓流」，但是現在就職4個月以後，卻天天被「黑韓」，面對這樣的情況，韓國瑜直斥真的是「太無聊」，現在抹黑高雄似乎已經成了「當今顯學」，不過自己還是會以「愛與包容」來面對，畢竟這是自己的最高價值。

不過講到「黑韓」也不少過去在選舉前都跟韓國瑜站在一起的「友軍」，其中像是館長陳之漢也在直播開罵「沒有信用」，面對這樣的情況，韓國瑜表示自己非常樂意再跟館長同框直播，雙方可以當面交換意見，在韓國瑜的認知當中，館長是真男子漢，對於某些議題有自己的堅持、使命感，但也建議館長在直播當中可以帶給更多網友快樂。

▲高雄市長韓國瑜接受《ETtoday》專訪，表示從市政聊到國政，還表示柯文哲是目前檯面上最強對手 。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜從市政聊到國政，還表示柯文哲是目前檯面上最強對手 。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜聊到自己在高雄市擔任4個月市長以來，已經推動了醫療觀光、還有路平以及清水溝，但是韓國瑜也覺得不夠，自己心態都保持在「對市民來說，市府做再多都是應該的，不是說做很多了不起」，而且高雄潛力根本沒有發揮，本來有絕對的條件，但是卻是受困在政治議題，高雄市民活在很多的政治符號當中，直言點出「有人刻意在餵食，這對高雄不公平，只要把這個違章建築拆掉，高雄的天空是亮麗的」。

從市政聊到了國政，究竟誰才是2020年的總統大選最強人選？韓國瑜以自己的分析觀點，透過「賭場抽頭」概念，強調目前最強對手是「柯文哲」，因為他就坐在台北市政府裡頭，只要藍綠雙方互亂，他都能在其中一方得利，所以他也不需要付出，這也說明了為什麼柯文哲跟其他總統參選人的動作「相對低調」，要破柯文哲的「不敗之身」，藍綠的人選得要派出韓國瑜以及賴清德，才能夠讓柯文哲「得不到便宜」。

韓國瑜也呼籲未來的總統當選人應該要重視高雄，所以他也期望總統能夠到高雄來上班，就算一週無法全到，至少七天當中有三天到南部來上班，韓國瑜表示「下個總統來高雄上班，所有關注度在南部，南部會急速改變，總統注意力每天在南部，南部一定會改變」，舉例像是機場、自貿區以及捷運，若是不能夠完善建設，只要總統在高雄，交通部就會馬上撥錢了，所以希望未來總統能夠跟「南部站在一起」。

另外韓國瑜也提及黨內競爭對手、鴻海董事長郭台銘，第一時間他先以「心想事成」來祝福，不過若是選舉總統是為了幫自己解套，韓國瑜也簡單回應那就「窄了」，選總統是為了中華民國的生死存亡，韓國瑜是小花生米，根本就沒有那麼重要，所以請郭台銘要多思考「中華民國的生死存亡的問題，他應該要多告訴人民，他為何要參選，還要多來南部走，要來傾聽中南部的聲音，論述治國理念，千萬「別為了我出來，我沒這麼了不起」。

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關鍵字：韓國瑜,總統,柯文哲,賴清德,2020大選,專訪

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