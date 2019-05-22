「我跟爸爸離婚了」　單親媽給「2歲兒」的612字告白：不再讓爛人傷害你

▲單親媽將真相告訴兩歲的兒子。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pexels）

地方中心／綜合報導

這名媽媽真的很堅強！一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，自己把藏在心裡很久的祕密，告訴了兩歲的兒子。「寶貝，媽媽要告訴你，我們是單親喔！媽媽跟爸爸在你一歲的時候就離婚了！」，而她接下來的一字一句也都讓網友們感到萬分心疼，紛紛留言表示，「妳辛苦了，兒子有妳這個最棒的媽媽就夠了」。

原PO告訴兩歲的兒子說：「媽媽跟爸爸在你一歲的時候就離婚了！那時候為了掩飾這件事，所以媽媽都跟別人說爸爸去外地工作，為了賺更多的錢回來照顧我們，所以不得不拋家棄子！」原PO也無奈表示，「那時大家都以為爸爸很辛苦，為了要照顧我跟你，不得不去外地工作，總是都跟我說：你老公對你們真的很好，他好辛苦喔…」。

原PO還提到，原本以為自己這樣退讓，孩子的爸總有一天會回頭，「從希望他回頭，一直退到希望能夠讓你在寫『我的爸爸』這項作業時，能夠跟其他小朋友一樣輕易完成就好！」但，讓原PO心痛的是，「這樣並沒有換來爸爸對我們的愛！每個月來看你只停留5分鐘，對於爸爸的離去，你嚎啕大哭，爸爸一樣沒有停留！希望爸爸在忙碌之餘，能撥出一些時間帶你外出去吃飯走走，但是他都沒有回答我，依然沉默的離去」。

▲原PO的堅強，感動了許多網友。（圖／示意圖，無關本案／取自pixabay）

全部的真相直到一名大姊告訴女網友，她的丈夫跟別人去了花博、去了燈會才曝光，也讓原PO難過地告訴兒子，「這時媽媽才明白，爸爸那時候為什麼不回答我的原因！因為他把時間都給了別的人，我們還一直傻傻的以為爸爸真的很忙！所以在那之後，媽媽決定，完全斷絕跟爸爸的聯繫，這對你來說是不公平，但是媽媽不想要讓一個爛人再這樣的傷害你！」。

原PO也表示，「你雖然少了一個爛爸爸，但是你還有我，以及阿公阿嬤阿姨，我們依然愛你疼你，跟其他小朋友都是一樣的喔！」。對此，網友們看到後，紛紛對女網友的處境感到心疼，也不斷留言祝福、勉勵她，「寶貝有妳這個堅強的媽媽就夠了，他長大就會懂了」。

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