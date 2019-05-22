　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我跟爸爸離婚了」　單親媽給「2歲兒」的612字告白：不再讓爛人傷害你

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼家長,親子,小孩,父母,孩子（圖／取自免費圖庫pexels）

▲單親媽將真相告訴兩歲的兒子。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫pexels）

地方中心／綜合報導

這名媽媽真的很堅強！一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，自己把藏在心裡很久的祕密，告訴了兩歲的兒子。「寶貝，媽媽要告訴你，我們是單親喔！媽媽跟爸爸在你一歲的時候就離婚了！」，而她接下來的一字一句也都讓網友們感到萬分心疼，紛紛留言表示，「妳辛苦了，兒子有妳這個最棒的媽媽就夠了」。

原PO告訴兩歲的兒子說：「媽媽跟爸爸在你一歲的時候就離婚了！那時候為了掩飾這件事，所以媽媽都跟別人說爸爸去外地工作，為了賺更多的錢回來照顧我們，所以不得不拋家棄子！」原PO也無奈表示，「那時大家都以為爸爸很辛苦，為了要照顧我跟你，不得不去外地工作，總是都跟我說：你老公對你們真的很好，他好辛苦喔…」。

原PO還提到，原本以為自己這樣退讓，孩子的爸總有一天會回頭，「從希望他回頭，一直退到希望能夠讓你在寫『我的爸爸』這項作業時，能夠跟其他小朋友一樣輕易完成就好！」但，讓原PO心痛的是，「這樣並沒有換來爸爸對我們的愛！每個月來看你只停留5分鐘，對於爸爸的離去，你嚎啕大哭，爸爸一樣沒有停留！希望爸爸在忙碌之餘，能撥出一些時間帶你外出去吃飯走走，但是他都沒有回答我，依然沉默的離去」。

▲▼母子、母女、孩子、小孩、幼兒、兒子、育兒·親子、父母、家長。（圖／取自pixabay）

▲原PO的堅強，感動了許多網友。（圖／示意圖，無關本案／取自pixabay）

全部的真相直到一名大姊告訴女網友，她的丈夫跟別人去了花博、去了燈會才曝光，也讓原PO難過地告訴兒子，「這時媽媽才明白，爸爸那時候為什麼不回答我的原因！因為他把時間都給了別的人，我們還一直傻傻的以為爸爸真的很忙！所以在那之後，媽媽決定，完全斷絕跟爸爸的聯繫，這對你來說是不公平，但是媽媽不想要讓一個爛人再這樣的傷害你！」。

原PO也表示，「你雖然少了一個爛爸爸，但是你還有我，以及阿公阿嬤阿姨，我們依然愛你疼你，跟其他小朋友都是一樣的喔！」。對此，網友們看到後，紛紛對女網友的處境感到心疼，也不斷留言祝福、勉勵她，「寶貝有妳這個堅強的媽媽就夠了，他長大就會懂了」。

【更多新聞】

影／絕美紅胎記長眼尾！白目同事狂問：這樣有男友？　網友一看讚翻：天然眼影

二寶媽宵夜爽嗑泡麵！才剛泡下去「兩娃秒醒爆哭」　她淚：都變乾麵了

「美術館念力4連發」狂喊：發大財！看展民眾怒了　韓國瑜：讓高雄衝起來

ET快訊
丫頭擁16家店面試必問「一句話」　全因目睹員工當場走人
台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留

關鍵字：單親,離婚,兒子

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／絕美紅胎記長眼尾！白目同事狂問：這樣有男友？　網友一看讚翻：天然眼影

二寶媽宵夜爽嗑泡麵！才剛泡下去「兩娃秒醒爆哭」　她淚：都變乾麵了

回訊息「哦」四連發！人妻怒「OO座老公」：在哦X小　釣出一堆苦主

獨／平常都要賣到晚上！2小時掃光兩批貨　饅頭爺爺笑開懷：怎麼那麼多人？

隔著門縫看…女大生割腕倒在房內！暖警撞斷鐵鍊英勇抱起送醫

快訊／亞東醫院溯溪團13人　1人在南澳鄉金岳瀑布跌倒骨折

怎麼突然天黑了...小客車路邊燒成大火球　經過民眾全看傻

日AV女優「拍片」感謝台灣警察　打擊盜版不讓她們被「免費看光光」

淡水祖孫落海「嬤急救2hrs不治」！11歲孤童哭倒往生室前：阿嬤不要離開我

父離家顧癱母！小六女扛1家5口重擔從不喊苦：只希望媽媽健康　網淚崩

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

隔著門縫看…女大生割腕倒在房內！暖警撞斷鐵鍊英勇抱起送醫

快訊／亞東醫院溯溪團13人　1人在南澳鄉金岳瀑布跌倒骨折

怎麼突然天黑了...小客車路邊燒成大火球　經過民眾全看傻

日AV女優「拍片」感謝台灣警察　打擊盜版不讓她們被「免費看光光」

淡水祖孫落海「嬤急救2hrs不治」！11歲孤童哭倒往生室前：阿嬤不要離開我

父離家顧癱母！小六女扛1家5口重擔從不喊苦：只希望媽媽健康　網淚崩

板橋環狀線工地旁大樓竄火　消防水線掩護衝火場救4人

馬祖海巡以小博大　35噸小艇狂追1000噸大陸越界「盜砂輪」

桃園青埔週邊資源回收廠大火　回收廠老闆妻子葬身火場

觸電婦人遭電擊險休克　大喊「主啊！救我」後手臂燒焦倒地

業務員勸誘民眾貸款買投資型保單　保險局將重罰「最高罰1200萬」

中職／張泰山回娘家　現身台南球場觀眾席

檀島香港茶餐廳5/24插旗微風北車　這3天憑台鐵高鐵票根送蛋撻

笑看藍綠黨內互鬥大戲　柯文哲23日啟程訪日搶聲量

單身女欲留60萬遺產送兩隻愛犬　公證處難處理

FIBA 3X3／黃聰翰、朱雲豪外線連發　男籃單日2連勝

中職／「周日肯定碰到索沙」　洪總傷腦筋要誰丟

核二廠2號機大修後將再起動　最快周六併聯發電

隔著門縫看…女大生割腕倒在房內！暖警撞斷鐵鍊英勇抱起送醫

SBL／終於撕掉豪弟標籤　FIBA專文報導林書緯

社會熱門新聞

公務員午休墓園激戰2回　美魔女..

前妻嗆：不想顧小孩　爸抱1歲女..

偷賣油給北韓　油商嗆殺高官全家

即／淡水15歲女學生輕生墜14..

輪圈生鏽只換新胎　12秒後爆炸..

坐火車兒躺腿喝奶　他指責「這人..

沙鹿茶館槍擊內幕　2老大為3...

偷拍林志玲窗簾縫隙浴袍照　《壹..

他開上台64線撞賓士再大迴轉　..

驚悚影片曝！槽車爆衝分隔島翻覆..

橫切衝向雙黃線遭撞　後照鏡噴飛

國中體育男師帶女學生泡溫泉啪啪..

嬤孫淡水落水　阿嬤不治

鎖房門媳婦遭婆婆狠嗆「小孩不是..

更多熱門

相關新聞

逼公布董娘掌聲片　董座淡定反擊

某上市科技公司的董事長收到一封恐嚇信，指稱他的妻子外遇，如果沒有在3日內主動聯繫，就要公布LINE的鹹濕對話，讓公司股價震盪，他一開始覺得很生氣，後來冷靜想想，不能因為個人因素影響到公司的權益，這才決定請律師直接走法律途徑。而寄出恐嚇信的丁姓男子一審被士林地院判處4個月有期徒刑，不滿上訴，最後還是被高等法院駁回定讞。

單親的你，其實無需對孩子自責

元祖少東在群組抱怨看不到小孩　前妻告誹謗

酒駕致死稱兒子會焦慮　判刑定讞

必看！這4點讓小資親子輕鬆出國

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

「吵架王」星座Top 4

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩潰直擊

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面