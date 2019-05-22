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影／「彌陀機場」10年前他就講過！韓國瑜再提　議員5大點狠酸：瞎到爆

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 地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜日前提出要在彌陀地區，建一個24小時營運的國際機場，不過前高雄縣長楊秋興早在10年前就提出這個議題，但當時計畫無疾而終，而如今韓國瑜舊事重提，卻被議員提出五大質疑，並怒轟他：根本瞎到爆。

▲▼ 韓國瑜提彌陀機場　議員5大點狠酸 。

▲韓國瑜提出彌陀機場，遭議員狠酸。（圖／組合圖／翻攝自Google Maps、記者洪正達攝）

韓國瑜日前提到，高雄需要一座24小時，且雙跑道、747滿載的國際大機場，因為目前小港機場沒辦法滿足高雄未來發展性，而且地就選在彌陀，花費3千億到4千億，已經和副市長及交通局長開專案討論，他認為高雄值得擁有雙跑道國際大機場。

對此，高雄市議員高閔琳在臉書上提出五大質疑，「彌陀區居民不只是要遷村，是『集體遷區』？」、「國防空軍演練空域如何讓給民航？噪音怎解？」、「彌陀、永安養殖漁業，漁民生計怎麼辦？」、「台電興達發電場和中油天然氣液化廠座落永安；產業衝擊，安全疑慮問題更是大！」、「環境保護與生態層面衝擊大！」。

提出這五大質疑後，高閔琳也表示，「韓市長所提之『彌陀國際大機場』根本瞎到爆，天馬行空、不切實際到極點！」而她也氣得直呼：「看來，繼挖石油、愛情摩天輪、賽馬產業、早稻田和漫威電影之後，韓市長的說謊不打草稿、說大話不經大腦，恐怕再添一樁！」。

此外，高雄市議員邱俊憲也表示，「越想越不對勁....以雙跑道的桃園機場來看，佔地面積1249公頃。當我質詢時，我認為高雄目前沒有足夠的土地可以放韓市長要的國際大機場，但韓市長說，高雄的彌陀可以，但，彌陀整區面積也不過就1400公頃，這樣是要把整個彌陀區的土地都當機場嗎？？」。

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關鍵字：韓國瑜,高雄市,高雄市議員,彌陀機場

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