陸女闖川普豪宅被捕　「想開除律師」被要求先做精神檢查

▲ 張玉靜21日出庭向法官要求開除律師。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

中國大陸一名33歲女子張玉靜（Yujing Zhang，音譯）3月闖入美國總統川普在佛州的私人莊園海湖俱樂部（Mar-a-Lago）被捕，她住的飯店房間還被搜出偵測隱藏攝影機的裝置和現金8000美元。令人意外的是，她21日向法官表示，她想要開除辯護律師，並為自己辯護。法官認為在精神檢查結果出爐前，張女不得任意開除律師。

根據《每日郵報》報導，張玉靜當時向法官奧特曼（Roy Altman）表示，她想要開除公設辯護人，並說自己「讀了一點書」，想為自己辯護。當時她透過翻譯向法官說，「我不需要律師，謝謝」。然而，法庭文件顯示，雖然張女稍微會說英文，但她的英文能力在檢察官和律師之間存在歧見。

據悉，當時法官擔心張女沒搞清狀況，還再次向她確認要「為自己辯護還是請律師」，但後者透過翻譯後回答「我不想要律師」，沒有詳細說明原因，隨後又簡單地回答「如果有必要，會做一些學習」。

值得一提的是，張女的助理公設辯護人克里斯汀（Kristy Militello）向法官表示，張女拒絕與律師見面，並相當擔心她的精神健康。對此，奧特曼認為，在精神科檢查結果出爐前，張女都不能開除自己的律師，如果結果都沒問題，才允許她為自己辯護。

據《邁阿密先驅報》報導，張女拒絕看醫生，張女的公設辯護人則要求審判延期至28日，以獲得充分的時間做準備，因為許多文件都是用普通話書寫。

事實上，張玉靜3月28日從上海搭機抵達紐澤西州紐華克（Newark），並於30日闖入海湖莊園，當時她就是宣稱要參加華裔美國人協會舉辦的活動，但是被接待員拆穿，事後她改口稱自己是「泳池俱樂部」會員，幹員在她的隨身物品中發現4支手機、一台筆記型電腦、一個外接式硬碟和一個內含電腦惡意軟體的USB隨身碟，但完全沒發現泳衣。