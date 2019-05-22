Nike、Adidas反對川普加稅　陸外交部隔海幫腔點讚

▲川普對中國商品加徵關稅，卻導致Nike、Adidas等製鞋業者反對。（圖／路透）

記者陳政錄／北京報導

美國總統川普本月初宣布對華加稅後，中美貿易戰越打越熱，已有Nike、Adidas等製鞋業者在內的產業協會，連署要求川普重新考慮。對此，大陸外交部今天隔海點讚這些美國企業的舉動，表示「完全可以理解」，並呼籲美國政府認真傾聽國內的「理性聲音」。

川普在5月10日，宣布對華2000億美元進口商品的關稅，從10%加徵到25%。隨後，中方也提出將對美600億美元商品加稅的「反制措施」，使得雙方貿易摩擦越演越烈。





▲中國外交部發言人陸慷。（圖／翻攝自中國外交部網站）

面對近期美國政府打算再對從中國進口，剩下約3000億美元的商品也加徵關稅，據彭博社報導，包括Nike、Adidas在內，共173家美國公司參與的美國鞋業分銷商和零售商協會(FDRA)，已經對川普發表了一封公開信，認為對華加徵關稅「是一場災難」，呼籲政府重新考慮。

該聯合公開信發表在FDRA網站，並同時發送給美國政府，信中指出，提高關稅將使美國消費者每年多支付70億美元，對企業、民眾均將造成打擊。

大陸外交部發言人陸慷今天在例行記者會上，面對媒體提問時表示，大家都注意到，這不是美國工商界第一次公開發出反對加徵關稅的聲音。

他說，從上述有關報導情況，顯示美國工商界也不滿美國政府任意地解釋貿易戰的後果，「這完全可以理解」。

陸慷強調，中方也一直認為，貿易戰根本沒有贏家，美方任意揮舞關稅大棒，到頭來肯定會落在美國消費者和業界的身上。「所以我們希望美國政府能夠認真地傾聽國內的理性呼聲」。



FDRA表示，根據川普前對中國開出的新關稅清單，若規模3000億美元的中國商品被課徵25%關稅生效，將大幅影響鞋子的成本，因為清單中包含運動鞋、拖鞋，甚至是雨鞋及滑雪靴，而美國許多相關產品，均Made in China。