余天邀黨部主委挺英連署　黃先柱：摸頭鴻門宴民主也流淚！　

▲民進黨台南市黨部主委黃先柱表示，他堅持反對「現任優先」作法，並呼籲黨中央中執會務必如期宣布初選時程，以維黨譽。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

針對民進黨新北市黨部主委余天5月21日晚上公布連署聲明，台南市黨部主委黃先柱表示，這是一場讓民主也流淚的鴻門宴！黃先柱表示，「現任優先」連署書，是陷身為民主表率的主委們於不義，也是場讓民主也哭泣的鴻門宴。

黃先柱指出，余天主委於5月13日邀集全國主委聚會，先至總統府拜會蔡英文總統，進行「意見交流」，接著再移往餐廳聚餐，當日會後即傳出，與會主委皆於會中被要求簽下確保蔡英文提名的「現任優先」連署書。

黃先柱表示，原先邀請參加的簡訊內容僅提及要與總統會面後聚餐，卻在5月13日晚上6時左右，接到余天主委來電，詢問是否參加餐會，並表示將於會中請大家連署「現任優先」的提案，他當場表示反對現任優先提案，並表示無法出席。而當晚除台東、屏東、台南市3位主委另有要務無法出席，其餘與會主委均在現場被要求簽下「現任優先」的連署書。

黃先柱說，與會主委表示會前均無透露要連署的消息，是到了現場才被告知，讓所有人進退兩難。黃先柱大嘆，這是英系再一次汙辱民主的行為，還連累各黨內主委，果然是宴無好宴，尊重民主程序有那麼困難嗎？

黃先柱表示，總統初選時程被一拖再拖，民進黨早就於3月6日的中常會公布總統初選時程，原訂於4月10日開始進行民調，後因總統出訪行程，延後一週至4月15日民調，後來又於中執會通過協調期要延長到5月22日，至5月1日中常會中，保皇派又大動作阻擋中央黨部公布初選時程，一連串違反民主程序的做法，已經讓支持者對民進黨的信心動搖，再這樣踐踏民主，不只將失去民主，也無法保住台灣。

黃先柱表示，民進黨面臨1124地方選舉大敗，支持者潰堤的信心需重建，只有靠黨內民主機制，才能重新贏得人民的信任 ，才會有重新的團結共識，也才有機會達成2020勝選的目標！為此自己將支持黨中央所提勝選三個前提，堅決反對現任優先，為了避免支持者一再失望，懇請候選人及其團隊，不要再有違反民主制度的小動作，以免破壞團結，也呼籲黨中央22日中執會務必如期宣布初選時程，以維黨譽！