卓榮泰盜「閃電台灣」圖還調色　被原攝影師抓包急道歉：拍太好了





▲卓榮泰盜圖被原攝影師發現。（圖／翻攝自卓榮泰臉書粉專）

政治中心／綜合報導

台灣受梅雨季鋒面影響，連日雷雨不斷，有一名網友拍到閃電劈下來的瞬間，非常像台灣的形狀，引發熱烈討論。民進黨主席卓榮泰21日在臉書上PO出這張照片，除了盜圖之外，還調了顏色，使原攝影者留言抗議，而卓榮泰也趕緊道歉平息此事。

卓榮泰21日在臉書上發文，談及22日中執會的新協調結果，「前晚，整個台灣壟罩在滂沱大雨中，在不同夢境裡反覆醒來多次，最後總想著『雨過就會天晴』！會嗎？」並且附上一張閃電交叉成「台灣」形狀的照片。

卓榮泰除了使用這張「閃電台灣」照片之外，還將色調調暗，使原攝影師Justin Cheng在底下留言「報告主席...我原圖的色調比較美呀！」卓榮泰也趕緊道歉，「感謝，也抱歉未經您同意能使用原圖，實在是拍的太好太妙了！」

盜圖又改色調的行為，使卓榮泰被其他網友批評，「不知道主席大人，PO文前有沒有『事先』先跟賈老丁取得授權呢？」、「借圖有標記人是還好，但是標記後還改圖調色，是非常不尊重原作哦！小編」、「小時候老師有教：要借東西要先經過人家同意喔」。

針對網友批評，卓榮泰小編趕緊前來「請罪」，留言稱是自己「胡來」，並且在文末補上出處。原攝影師Justin Cheng則說，「小編已私訊跟我取得共識，沒事啦~謝謝各位大哥大姊」。