華聞快遞／為自貿港打基礎！海南出台20條「高質量建設自貿區」

▲航拍海口江東片區。（中新社）

《海南》為建自貿港打基礎！海南出台20條「高質量建設自貿區」

大陸中共海南省委七屆六次全會13日審議通過《高質量建設自貿區意見（草案）》，全文共20條，分三大板塊分別闡述海南面臨的發展形勢、建設自由貿易試驗區的重點任務和保障措施。動員全省高標準高質量建設全島自由貿易試驗區，推動海南實現高質量發展，為建設中國特色自由貿易港打下堅實基礎。（中新社）

《上海》G60科創走廊將納入長三角一體化發展規劃

「上海高質量發展調研行」中央媒體主題採訪活動中，上海市松江區副區長、G60科創走廊聯席會議辦公室主任高奕奕透露，國家發改委正在編制的長三角一體化發展規劃綱要中，已經將G60科創走廊納入其中。G60科創走廊將成為這項國家戰略的一部分。（中新社）

《上海》2019上海國際車展開幕 中國財富網將啟動現場直播

「共創•美好生活」為主題的第十八屆上海國際汽車工業展覽會，將4月16日至25日於大陸國家會展中心舉辦。中國財富網將在4月16日車展媒體日當天，攜手央廣經濟之聲、牛車網，邀請車企代表做客演播室，以直播訪談的形式見證本次展會。（中國財富網）

《廣東》先進施工技術助力全球最大海洋科學樂園項目順利推動

位於珠海橫琴新區長隆國際旅遊度假區內的珠海長隆海洋科學樂園項目，是目前全球在建的最大海洋科學樂園。據悉，珠海長隆海洋科學樂園項目是由國際知名旅遊投資企業廣東長隆集團有限公司打造的特大型海洋主題展館，集海洋展覽、遊樂休閒、劇場演出、海洋科普等功能於一體，主推「海上霸主」——虎鯨表演和室內大型遊樂項目。（中新社）

《江西》紅色聖地！江西井岡山民宿經濟正蓬勃發展

江西井岡山管理局黨工委書記、井岡山市委書記劉洪13日在此間表示，井岡山一批精品民宿深受廣大遊客青睞，「近年來，我們實施『旅遊+』『茨坪+』行動計劃，民宿經濟方興未艾。」隨著城市化進程不斷加快，民宿產業近年在大陸呈現了火爆發展的態勢。（中新社）

▲航拍江西井岡山茨坪鎮建築群。（中新社）

《上海》「綠色空港」建設進入快車道 技術創新成果將推向全球

美的中央空調近日在上海宣布，已先後為廣州白雲國際機場T2航站樓和北京大興國際機場，兩大大陸機場提供綠色空港中央空調解決方案，下一步將在更多城市開啟綠色空港中央空調節能技術應用巡展，並將技術創新成果推向全球，助力綠色空港建設。（新華社）

《海南》海南盤點自貿試驗區建設一年「成績單」 實現良好開局

中共海南省委書記劉賜貴13日在中共海南省委七屆六次全會上作報告時，盤點了海南自由貿易試驗區建設一年來的「成績單」。他表示，海南以製度創新為核心，紮實推進自由貿易試驗區建設；此外，已形成審批商事登記「全省通辦」等13項製度創新成果，今年又確定並推進12個方面重點制度創新工作。（中新社）

《上海》上海財經大學成立「長三角與長江經濟帶發展研究院」

「長三角與長江經濟帶發展研究院」13日在上海財經大學揭牌成立，將聚焦相關領域的重大戰略舉措與機制體制改革，組織開展高水平的理論研究、決策諮詢、社會服務與政策儲備，發展成為有影響力的「城市群與區域發展」領域的思想庫、學科高地和重要的新型智庫平台。（中新社）

▲為研究院揭牌。（中新社）