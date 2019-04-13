華聞快遞／走上電商路！藏北偏遠高海拔縣「積極融入互聯網」

▲尼瑪縣近年來積極融入互聯網電商。（圖／中新社）

《西藏》走上電商路！西藏藏北偏遠高海拔縣「積極融入互聯網」

根據《中國縣域電子商務發展微報告》顯示，尼瑪縣2013年的網絡零售逆差達2070倍，位居大陸全縣域第一；這也顯示，西藏部分地區的消費潛力巨大，但賣出嚴重不足，當地產業發展滯後。不過近年來，尼瑪縣積極融入互聯網電商，網絡銷售額中，農產品佔九成，在2018年的網絡零售逆差也大幅度縮小，主要在於賣出金額同比增長近7倍。（中新社）

《山西》山西省屬國企一季度營收3155億元 負債率同比下降2.1百分點

山西省國資委12日發佈消息，一季度，山西省屬企業資產總額達2.98萬億元人民幣，同比增長7.4%；實現營業收入3155.1億元人民幣，同比增長9.8%。省屬企業轉型步伐加快，企業資產負債率降至75.6%。（中新社）

《山東》大陸首個「智能網聯高速公路測試基地」落地山東濟南

大陸首條基於自動駕駛的智能網聯高速公路測試路段，魯交通智能網聯高速公路測試基地及研發中心項目12日在山東濟南啟動。該項目是在濱萊高速公路改擴建項目原址保留路段進行建設，全線共計26公里。（中新社）

《廈門》2019《創業英雄匯》海峽兩岸海選啟動助推兩岸青創

中央廣播電視總台央視財經頻道明星欄目《創業英雄匯》，本年度再次登陸廈門，並全新升級為海峽兩岸海選，勢將進一步激發和帶動海峽兩岸的「雙創」熱潮。本屆海選活動升級之後輻射至兩岸，旨在尋找最具價值的投資項目，為海峽兩岸的創業者在資金、技術、人才等方面提供支持，為創業者搭建「勇於追夢敢於圓夢」的舞台。（中新社）

▲2019《創業英雄匯》海峽兩岸海選，在廈門集美啟動。（圖／中新社）

《海南》海南自貿區一周年外貿進出口額同比增長近5成

海口海關12日通報，海南建設自貿區促進外貿進出口、離島免稅銷售、進出境游艇、平行汽車進口等指標漲幅明顯，其中自去年4.13至今一年來，海南省外貿進出口979.7億元，與上一個可比時間段相比增長49.4%。作為海南建設國際旅遊消費中心重要組成部分，海南離島免稅政策持續釋放紅利。（中新社）

《寧夏》寧夏企業將農業物聯網技術推廣至埃及等國

寧夏智慧農業技術研發集成應用推廣企業西部電子商務股份有限公司，與埃及、迪拜、阿布扎比等多個國家，達成多項農業技術及農業物聯網技術轉移合作，並透過共建農業物聯網示範基地、智慧農業實驗室等方式開展技術交流合作，將寧夏農業物聯網、現代智能節水等技術和裝備推廣至國外應用，進而有效解決埃及、迪拜等阿拉伯國家當地農業技術難題。（中新社）

《上海》上海「一網通辦」添新服務：電子印章來了

為進一步方便企業群眾辦事，提升服務能級、優化營商環境，上海「一網通辦」再出新措施，上海市電子印章公共服務平台於11日正式上線。上海將全面實現對各類法人電子印章和個人電子簽名的統一製作與管理，滿足企業、市民在網上辦事中對於電子文檔可信簽署的業務需求，並逐步實現簽署文檔在全市電子政務的互通互認，節約企業辦事成本、減少市民辦事奔波。（中新社）

《上海》上海國際貿易「單一窗口」已服務28.9萬家企業

過去一家企業若是辦理船舶離港手續，一般需要跑到窗口現場辦理蓋章，並把紙質許可證送到船長。而現在透過國際貿易單一窗口，就能將辦理時間從2天減至2小時，進口貨物申報也從1天縮短至半小時。上海國際貿易的「單一窗口」已服務28.9萬家企業，同時也為大陸進出口貿易加快速度。（中新社）

▲上海國際貿易單一窗口助力進出口貿易提速。（圖／中新社）