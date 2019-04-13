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出訪克羅埃西亞！李克強：攜手將「16+1合作」推向更高層次

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▲出訪克羅埃西亞！李克強：攜手將「16+1合作」推向更高層次（圖／新華社）

▲大陸國務院總理李克強參加「第八次中國－中東歐國家領導人會晤」。（圖／新華社）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院總理李克強12日在杜布羅夫尼克（Dubrovnik）參加「第八次中國－中東歐國家領導人會晤」，與中東歐16國領導人會面。他表示，去年的「16+1合作」取得了新的成果，期待未來能攜手走向更廣泛、更高層次的合作發展，造福中東歐國家和大陸人民。

在會議中，克羅埃西亞（Croatia）總理普蘭科維奇（Plenković）熱烈歡迎希臘正式成為「中國－中東歐合作」的正式成員。而李克強在致詞時也表示，當前中歐關係發展良好，此外，因習近平不久前成功訪問歐洲三國，為中歐全面戰略夥伴關係的深入發展增添了新動力。

據悉，會議中所提到「16+1合作」是全球化時代背景下，跨區域多邊合作的代表，而這17國將相互尊重各自的主權獨立和領土完整，秉持著平等協商、優勢互補、合作共贏的原則，積極落所協商的具體項目和活動。

李克強提到，身為「16+1合作」的一員，尊重16國中歐盟成員國，以及遵循國際通行規則和歐盟法律法規是應履行的責任及義務，「而我方堅持貿易及投資並重、經濟與人文結合，讓雙方共同發展，同時促進歐洲均衡發展和一體化水平提升，成為中歐全方位合作的重要支柱。」

▲▼ 大陸國務院總理李克強 。（圖／記者曾俊豪攝）

▲李克強指出，共建「一帶一路」合作正持續展開中。（圖／記者曾俊豪攝）

據悉，大陸人民赴中東歐國家的旅遊人數已超過140萬，而中東歐國家來華旅遊則達到35萬人。李克強指出，共建「一帶一路」合作正持續展開，大陸與中東歐國家之間的貿易大幅增長；此外，除了匈塞鐵路、克羅地亞佩列沙茨跨海大橋等大項目都有新進展之外，與黑山、馬耳他合作的莫祖拉風電項目也持續進行，再加上德國曼海姆開通行經波蘭至重慶的中歐班列新線路。

李克強表示，當前國際形勢複雜，不穩定不確定因素增多，加上近期主要國際機構連續下調世界經濟增長預期，造成各國發展面臨挑戰，共同利益和相互需求也不斷增加，「因此希望未來能攜手走向更大範圍、更寬領域、更高層次的合作，造福人民，讓世界經濟穩定發展。」

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關鍵字：克羅埃西亞,李克強,16+1合作,第八次中國－中東歐國家領導人會晤

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