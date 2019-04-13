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股價跌入無底黑洞！視覺中國「市值20億元人民幣」1日蒸發

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▲股價跌入黑洞！視覺中國「市值20億元人民幣」1日蒸發（圖／中新社）

▲視覺中國股價受版權風波影響跌停。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

大陸知名圖庫公司「視覺中國」日前因史上首張黑洞照片問世，引發爭議。受此影響，昨（12）日股市一開盤，視覺中國一字跌停，跌停封單超過49萬手；跌停後的視覺中國股價為25.2元（人民幣，下同），最新市值為176.55億元，相較於前一日，市值蒸發了將近20億元。

據悉，視覺中國網站日前出現的黑洞照片上標示著，「此圖為編輯圖片，如需用於商業用途，請致電或諮詢客戶代表」；此事一曝光，立刻引起熱議，甚至還有網友發現，就連大陸國旗，以及多家企業商標都被標為「視覺中國版權所有」。天津網信辦於11日約談該公司負責人，並令其立即停止違法行為。

經過連夜約談，視覺中國昨（12）日凌晨再度在微博發佈道歉信稱，目前公司已全數做下線處理，並且依法自願關閉網站進行整改。視覺中國也在昨日早上於公司網站發佈「暫停服務公告」表示，公司正在積極履行整改工作，力爭早日恢復服務，而網站恢復服務的具體時間將另行公告。

▲股價跌入黑洞！視覺中國「市值20億元人民幣」1日蒸發（圖／視覺中國微博）

▲視覺中國二度發出聲明稿致歉。（圖／翻攝視覺中國官方微博）

視覺中國因受此風波影響，昨日一開盤就跌停，一天就蒸發了市值近20億元。根據第一財經報導，視覺中國12日有3.88億股限售股上市流通，占公司總股本比例的55.39%；此次解禁是5年前視覺中國借殼遠東股份所定向增發的股份，當時定增發行價為5.28元／股，五年期間未實施過股份送轉。

據了解，「黑洞照片」的版權屬於Event Horizo​​n Telescope（事件世界望遠鏡）組織，視覺中國是透過合作夥伴來獲得編輯類使用授權。繼視覺中國關閉網站進行整頓之後，圖片網站東方IC、全景網官網也都無法打開，疑似也有關閉情形，而這類圖片網站也存在著相同的版權問題。

►使用「黑洞照」要付版權費？　視覺中國：透過夥伴取得授權

►90億沒了！正值百億「限售股解禁」　視覺中國封死跌停

►把國旗、黑洞標版權！　視覺中國被約談「網站關閉整改」

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關鍵字：黑洞,視覺中國,股價,蒸發,市值

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