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暴雨肆虐「河道施工人員被沖走」　深圳洪水10死1失聯！

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▲▼深圳暴雨,洪水沖走工人。（圖／翻攝自央視新聞）

▲深圳洪水目前已有10人死亡。（圖／翻攝自央視新聞）

大陸中心／綜合報導

深圳11日晚間因受冷暖氣流交匯的影響，發生短時間暴雨，當時洪水衝入下水道，造成數名進行清淤作業的工人被沖走。截至12日23時，目前已有10人死亡、1人失聯，搜救工作仍在持續進行中。深圳市出現冰雹、大風、雷暴和強降雨等強對流天氣。據悉，這是深圳4月份以來的最大半小時強雨。

據深圳市應急管理局官方微博所發佈的消息稱，當日因為受到冷暖氣流交匯影響，深圳市出現冰雹、大風、雷暴和強降雨等強對流天氣，短時間暴雨引發洪水，造成深圳部分區域受災，其中福田區、羅湖區多名河道施工人員遭遇洪水溺死，有些則失聯。

▲深圳福田區11日晚間發生洪水。（圖／翻攝自央視網）

▲深圳11日發生短時間暴雨，引發洪水。（圖／翻攝自央視網）

此次暴雨主要集中區域在福田、羅湖、寶安、光明等地；深圳全市平均雨量為40.6毫米，一半以上的降雨量都集中在短短的10分鐘內；根據深圳氣象紀錄，最大半小時的雨量為73.4毫米，是深圳4月份以來最大半小時的強雨。

據悉，在羅湖區桂園街道寶安南路筆架山河暗渠內的25名施工人員中，7人被洪水沖走，經救援，4人獲救、2人死亡、1人失聯；福田區香蜜湖街道香蜜公園北側暗渠的罹難施工人員中，1人獲救、3人死亡；羅湖區黃貝街道愛國路與沿河路中間綠化帶地下暗涵則有5名人員死亡。截至12日23時，共有10人死亡、1人失聯，目前仍在搜救中。

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關鍵字：深圳,洪水,暴雨,河道,工人,施工

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