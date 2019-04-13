海歸數破紀錄！52萬留學生回國最想住這「4大城市」

▲留學生回大陸後，最想定居北京、上海、廣州、深圳4大城市。（圖／中新社）

大陸中心／綜合報導

大陸教育部近日發佈「2018年度出國留學人員統計」，數據顯示，2018年度該國出國留學人數為66.21萬人，各類留學回國人員則為51.94萬人，首度突破50萬，創下40年改革開放以來新高。據悉，這些留學生回大陸後，最想在北京、上海、廣州、深圳這4大城市生活。

獵聘《2018年海外留學生歸國趨勢報告》顯示，2018年北京、上海、廣州、深圳的海歸人才總比率達到46%以上；而且超過36%的人才聚集在上海和北京。其中，所從事的行業、當地天氣、社交圈，以及物價等，都是影響留學生到這4大城市定居的原因。

根據21世紀經濟報導，從事金融業的人「海歸」後大多會選擇上海；一名回大陸從事金融行業的人才表示，上海是國際金融中心之一，工作選擇比其他地方多，再加上上海讓人感覺充滿著一股洋氣，與美國紐約、英國倫敦等國際都市較為相近，不必經歷反向的文化衝突，所以才想定居於此。

▲近年來，廣州和深圳的留學海歸人數以超越北京和上海。（圖／示意圖／pixabay）

最受留學生回國歡迎的4大城市中，上海名列第一。據報導，另一名人才表示，北京的氣候太過於乾燥、冬天的空氣更是時好時壞，而廣東又偏潮濕，唯獨上海的氣候最為舒服。不過，也有留學生認為在上海的消費太高，而轉往居住其他城市。

據悉，北京每年都會對留學生定居名額有所控制，申報企業一年也只有2-3個名額，限制嚴格；除此之外，還必須在回國2年內進行戶口申報，否則無法異鄉定居。

至於上海就較為寬容一些，只要求回國的留學生第一份工作一定要在上海，且待業不能超過2年。不過，上海有薪資要求，會依據留學生學歷的不同，來訂定每個月的社會保險繳費基數。廣州和深圳則沒有太多限制，因此在2018年人口分別比上年淨增40.60 萬和49.83 萬人，名列大陸前兩位。