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華聞快遞／寧夏企業走進「一帶一路」　沿線國家特色產品享譽波黑

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《寧夏》寧夏企業走進「一帶一路」　沿線國家特色產品享譽波黑

由寧夏回族自治區博覽局組織的10餘家本地企業，9日至12日赴波斯尼亞和黑塞哥維那莫斯塔爾市參加第二十二屆莫斯塔爾國際經貿博覽會。此次參展企業涵蓋羊絨紡織、商貿投資、高新技術、智能製造、農產品加工、基礎設施及綜合服務等多個領域，重點向波黑及周邊國家展示寧夏優勢特色產業，推動寧夏企業深度參與「一帶一路」建設，加強雙邊務實合作。（中新社）

《黑龍江》黑龍江省今年大豆生產者補貼每畝不超270元

黑龍江省農業農村廳發布消息，今年大豆生產者補貼每畝不超過270元（人民幣，下同）。為全面落實中央1號文件關於「穩定玉米生產」和「實施大豆振興計劃，多途徑擴大種植面積」的有關精神，深入推進種植結構調整，促進米豆合理輪作，保障農民種植玉米和大豆的基本收益。（中新社）

▲華聞快遞／寧夏企業走進「一帶一路」　沿線國家特色產品享譽波黑（圖／中新社）

▲黑龍江省是大陸第一產糧大省。（圖／中新社）

《寧夏》全球500強企業「霍尼韋爾」走進寧夏洽談科技合作

《財富》全球500強的高科技企業霍尼韋爾國際公司12日走進寧夏，參觀考察寧東能源化工基地神華寧煤煤製油項目、寶豐能源煤化工項目，並與寧夏高校、相關園區、孵化器負責人及能源化工、智能控制、儀器儀表、裝備製造等企業代表交流座談，洽談科技合作事宜。（新浪財經）

《上海》上海升級海關特殊監管區域　擴大對外開放

上海漕河涇綜合保稅區管委會副主任、上海臨港浦江國際科技城發展有限公司總經理張勇12日在「上海高質量發展調研行」中央媒體主題採訪活動上表示，目前，漕河涇綜合保稅區已形成獨特的產業集群，匯聚了一批具有國際先進水平的高新技術項目和品牌企業，英業達、美敦力等高科技企業在此落戶，區內第三方物流、高端製造、檢測維修、科創研發等產業的集聚效應顯現。（中新社）

▲華聞快遞／寧夏企業走進「一帶一路」　沿線國家特色產品享譽波黑（圖／中新社）

▲漕河涇綜合保稅區已形成獨特的產業集群，匯聚了一批具有國際先進水平的高新技術項目和品牌企業。（圖／中新社）

《廣西》5月1日起廣西全面通過實名制平台「代發農民工工資」

今年5月1日起，廣西所有在建的房建市政工程項目將全面通過「桂建通」實名制平台直接向工人代發工資，未通過平台線上代發工資的項目，系統將自動視為未按月足額發放農民工工資。（中新社）

《山西》山西：非煤產業佔比進一步提高

山西省國資委12日對外公佈數據，今年一季度，從山西省屬企業增加值完成情況看，非煤產業佔比44.8%，比2018年的43.5%提高1.3個百分點。非煤產業結構調整力度持續加大。（中新社）

《河南》借港出海「鄭州—東南亞」鐵海聯運鐵路箱首發

「鄭州—東南亞」鐵海聯運鐵路箱12日在鄭州開行首發。內陸中原地區貨物「借港出海」更為便捷。此次起運滿載磨料的鐵路集裝箱到達連雲港港口後，經海運最終運抵泰國曼谷，全程時間預計15天。（中新社）

《浙江》推動滬、蘇、浙、皖建立長三角區域標準合作

浙江省人民政府和國家標準化管理委員會在杭州聯合召開2019年標準化工作聯席會議，共同發布2019年標準化工作省部合作行動計劃。該計劃提到，浙江將推動滬、蘇、浙、皖四地建立長三角區域標準合作，加快推動區域標準化一體化發展。（中新社）

▲華聞快遞／寧夏企業走進「一帶一路」　沿線國家特色產品享譽波黑（圖／中新社）

▲2019年標準化工作聯席會議在浙江杭州舉行。（圖／中新社）

ET快訊
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威廉王子爆趁凱特懷孕「出軌她閨蜜」　網友失望透：跟你爸一樣！

關鍵字：華聞快遞,寧夏,黑龍江,上海,山西,廣西,河南,浙江

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