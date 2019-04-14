時隔百年再登青島！日軍艦「涼月」號將參與海軍節　陸：來者是客

▲日軍「秋月」級通用驅逐艦3號艦「涼月」號。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

解放軍海軍23日將在青島外海展開國際閱艦式，日本官方先前也宣布會參與此次活動，讓外界相當好奇會是哪艘船艦登場，如今有了答案。日本海上自衛隊近日在官方網站指出，計畫派出「涼月」號驅逐艦參加解放軍海軍成立70周年活動，這將是從1919年日軍強佔青島引發衝突後，時隔百年，日本軍艦再次重登青島。

日本《產經新聞》引述防衛省發布的消息指出，本（4）月22日至25日，日本海上自衛隊海上幕僚長山村浩將訪問中國山東青島，並參加中國海軍成立70周年的海上閱兵活動；此外，日本海上自衛隊的「涼月」號驅逐艦也會在21日出發，參加此次海上閱兵活動。

日本防衛省2018年10月曾表示，「希望促進（中日）國防部門間的對話和交流，促進相互理解和信任」。大陸外交部發言人華春瑩也在同年12月說，防務關係是中日關係的一個重要組成部分，雙方防務部加強交流溝通，有利於妥善管控分岐，増安全互信，推動構建建設性雙邊安全關係。

中共海軍對於此次日軍來訪指出，軍方可以自信地面對來自各國海軍「客人」，雖然青島還是百年前的青島，不過中國早已不是百年前的中國了。

▼解放軍052D型導彈驅逐艦。（圖／視覺中國）

資料顯示，「秋月」級通用驅逐艦3號艦「涼月」號，是海上自衛隊較為新銳的水面作戰艦船，滿載排水量達到6800噸，配備了以日本國產的FCS-3A有源相控陣雷達為核心的作戰系統，這款雷達性能與美製的神盾作戰系統AN/SPY-1相控陣雷達接近，因此「秋月」級驅逐艦又被稱為是日本的神盾艦。

據悉，「秋月」級主要武器配備為32單元的美製MK-41垂直武器發射系統，能夠發射海麻雀防空導彈和火箭助推反潛魚雷。日本《世界艦船》雜誌曾將「秋月」級與中國052D型驅逐艦做比較，因此外界推測日軍這次派出「涼月」號，競爭意味濃厚。

《新民晚報》指出，「涼月」號是日本秋月級通用驅逐艦的三號艦，艦齡五年，服役期間正好是中國海軍新艦「下餃子」的時節，如果從052D型驅逐艦的各方面性能來看，中華神盾已進化至2.0版乃至3.0版，是秋月級無法可比的。