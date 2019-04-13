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埃及擬購買俄蘇愷35戰機　美國國務卿警告：買了就制裁

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▲▼蘇愷35。（圖／CFP）

▲埃及表示有意願購買蘇愷35。（圖／CFP）

記者林彥臣／綜合報導

埃及強人總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）近日出訪美國，希望爭取美國總統川普的好感，能夠幫助他穩固埃及的統治地位。但是同一時間國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在參議院發表談話時卻指出，如果開羅向俄羅斯購買蘇愷35戰機（SU-35）就會面臨制裁。

▲埃及總統塞西與川普會面。（圖／取自川普twitter）

▲埃及總統塞西與川普會面，圖為2017年會面照片。（圖／取自川普twitter）

綜合外媒報導，埃及空軍曾向俄羅斯表達想購買12架蘇愷35戰機與數架米格29M的意願，並且傳出在3月簽署了價值20億美元（約新台幣615億）的合約。蓬佩奧警告埃及，如果執意向俄羅斯軍購，將會動用《美國敵對國家制裁法案》（CAATSA）進行制裁。

▲▼ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透社）

▲ 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透社）

但是俄羅斯聯邦軍事技術合作局（FSMTC）表示，2018年下半年之後就沒有再簽署戰機供應合約。

蘇愷35是俄羅斯蘇霍伊設計局生產的戰機，1988年首飛、1995年服役，最大航速2.0馬赫（2450km/hr），搭載被動式電子掃描陣列雷達和其他最高科技的航電系統升級，包含數位線傳飛控和可以往後方發射飛彈的半主動雷達導引飛彈，屬於單座型第四代戰鬥機，主要使用國包括俄羅斯、中國還有在2018年已經向俄羅斯簽署合約的印尼。

▲▼蘇愷35。（圖／CFP）

▲蘇愷35。（圖／CFP）

埃及空軍阿拉伯地區與非洲及頗具實力的一支空軍，擁有26個空軍基地和戰時使用的32個機場，埃及空軍參與過數次的中東戰爭與該區大大小小的戰爭，亦頗具實戰經驗。

埃及的主力戰機，包括法國製的飆風戰機、幻象2000、幻象5戰機，美國製的F-16、F-4戰機，美國授權的土耳其版F-16，蘇聯製的米格21、中國製的殲-7戰機。

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