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F-35有望2021搭載「雷射武器」　「光速燃燒攻擊」縮放自如

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▲▼F-35A。（圖／翻攝自美國空軍官網）

▲F-35即將搭載雷射武器。（圖／翻攝自美國空軍官網）

記者林彥臣／綜合報導

美國空軍正在戰鬥機的配置增設雷射吊掛艙，這是實現空戰任務中執行雷射攻擊的關鍵第一步，這些技術有望改變現代戰爭的前景，並大大擴展戰鬥機的攻擊可能性。美國空軍研究實驗室發言人布萊洛克（Eva Blaylock）指出，雷射武器為戰機提供了快速準確的目標鎖定與靈活性以及更輕便，更靈敏的後勤支援的機會。

根據美國媒體《國家利益》（THE National Interest）報導，隨著移動電源系統和其他技術的不斷進步，預計在2020年代前期就可以把雷射武器技術運用在戰機上，雷射武器不僅可以用光速燃燒攻擊目標，而且可以進行更高精度的攻擊，可以藉由縮放自如的設定，進行完全的破壞或局部的傷害，製造出更嚴重的影響或更嚴重的威脅。

空軍官員表示，預計首次試驗將於2021年進行。發展工作的重點是提高現有雷射武器應用的功率、精度和導引，希望從10千瓦增加到100千瓦。空軍武器開發人員也正在製定導引機制，使雷射武器能夠在特定目標上保持正常軌跡。

▲▼洛馬公司為美軍研發的雅典娜高能雷射武器。（圖／洛馬公司官網）

▲洛馬公司為美軍研發的雅典娜高能雷射武器。（圖／洛馬公司官網）

空軍官員表示，這項計畫一開始先從C-17與C-130等大型發射平台試驗雷射武器，直到技術突破能夠更加小型化之後，就可以配置在F-15、F-16、F-35等戰鬥機上頭，有鑑於目前的技術，搭載於運輸機上是最好的選擇，因為可以提供更多的電量。

固態雷射武器純粹依賴於電力，不需要像某些雷射武器必須依賴化學物質，從本質上而言，可以在需要的時候提供巨大的能量燃燒目標。

空軍研究實驗室的論文解釋說，鑑於雷射武器的出現，戰鬥機飛官正在為新的戰術可能性做準備，例如能夠立即攻擊多個目標並快速重新定位，雖然目前的戰機如F-35，能夠同時對飛機和無人機等敵方目標發動空對空攻擊，能夠發射雷射的飛官將有更大的能力同時攻擊多個目標，除此之外，這將使戰機能夠在可能遇到多架敵機的高風險場景中進行近距離作戰。

▲▼被洛馬「雅典娜」(ATHENA)雷射武器擊落的靶機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

▲被洛馬「雅典娜」(ATHENA)雷射武器擊落的靶機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

另外在攻擊選擇上，也可以讓飛官有能力在減少破壞的情形下摧毀目標，這都是常規武器如空對空飛彈或空對地飛彈所無法提供的能力，例如當平民距離敵軍重要設施很近的時候，飛官希望敵方不能使用這些重要設施，就可以使用雷射攻擊，破壞掉敵軍的設施或車輛，而不會造成人員的傷亡。

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