台美海軍將在帛琉「巧遇」　網友敲碗：順便軍演

▲海軍敦睦艦隊。（圖／記者林悅翻攝）



記者林彥臣／綜合報導

台美兩國因為受限國際情勢，能夠進行軍事交流的機會相當難得，如果進行聯合軍演的機會更是趨近於零，但是台美兩國的海軍在本月就會在帛琉「巧遇」，讓台灣的網友感到相當興奮，直說能不能順便軍演。

根據帛琉媒體島嶼時報(Island Times)報導，雖然美軍正在與當地警方進行演習，台灣的軍艦也將在18~20日抵達帛琉進行訪問，敦睦艦隊的三艘船艦，從台灣的海軍學院帶來750名海軍軍官、士兵與軍校學員。

台灣此次的友好訪問，正好趕上美軍軍演的最後階段，帛琉警方與美軍的200名士兵在14~19日之間舉行演習。

來自台灣的三艘軍艦包括旗艦磐石艦、護衛艦武昌艦、護衛艦田單艦將在18日抵達馬拉卡港，帛琉副總統與台灣駐帛琉大使將會共同迎接，之後還會進行武術表演與打籃球等活動與當地民眾交流。

▲總統蔡英文訪問帛琉，帛琉總統親自迎接。（圖／總統府提供）



報導中還提到，台灣是支持帛琉海上安全的重要盟友之一，台灣總統蔡英文上個月才到帛琉進行國是訪問，並捐贈一艘小型巡邏艇，作為簽署兩國海上協議的一部分，除此之外帛琉的年輕人還可以在高雄左營的海軍學院接受免費的教育與培訓。

美國與台灣是支持帛琉陸上與海上警務能力的重要實體，美國雖然與台灣沒有邦交，但公開表達對於台灣擁抱民主的支持，就在最近美國立法者引入了《台灣保證法》的立法，以加強美台之間的關係。

台美軍艦在帛琉相遇的話題，在PTT上也引發了網友的討論表示，「就順便一起軍演了」、「只能說巧合、裝作沒事、請低調地軍演」、「台美聯合軍演！」、「唉呀世事之奇常出人意料，這麼巧合也不能說什麼了」、「世界真小XDD」。

但也有網友批評，「選舉接近就故意挑起紛爭不顧人民安全來爭取大位，這種候選人一定要讓他輸到脫褲」、「挾洋自重把台灣人民推入火坑，這政府瘋了」