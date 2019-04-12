B-52H「繞遠路」飛赴日本F-35失事海域　港媒：更像是威懾飛行

▲美軍B-52H轟炸機。（圖／翻攝自安德森空軍基地官網）



軍武中心／綜合報導

日本航空自衛隊1架F-35A戰機9日晚間在青森縣外海墜毀，目前僅打撈到尾翼殘骸。意外發生後，美國空軍從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）出動B-52H轟炸機飛赴日本戰機的失事海域，引發各種聯想。《中評社》刊文指稱，從曝光的B-52飛行路線圖來看，這種繞遠路的做法「更像是在進行威懾飛行」。

文章提到，從飛行路線圖來看，B-52H從關島起飛，先是朝西北方向飛行，接著轉向北方，隨後再向東北方飛行，最終飛抵青森東部海域，這種繞遠路飛行路線並不符合分秒必爭的搜救任務要求，再者該轟炸雞到達F-35的失事海域後還迅速折返，沒有在海上多做停留，明顯也不符合在海面進行搜索時的盤旋繞圈軌跡。

▼B-52H的飛行路線圖。（圖／翻攝自中評社）

文章說，從功能上來講，B-52轟炸機用於執行遠程轟炸任務，沒有配備對海搜索雷達、磁探儀等對海探測設備，基本只能靠機組人員的雙眼進行目視搜索，要想在夜間發現海上漂浮的戰鬥機殘骸或是飛行員「幾乎是不可能的」，因此美軍派出戰略轟炸機進行搜救「也不科學」。

文章總結表示，B-52的舉動不是為了協助日方搜索墜海的F-35A，這個部分已經得到美軍證實，但目前尚不清楚該轟炸機動態下的真實目的。文章還強調，出動P-8A或是P-3C這類海上巡邏機「更加適合搜索墜海戰機」，美軍派出B-52的做法「有點讓人捉摸不透」，尤其在飛行過程刻意向西邊飛行一段距離，這種繞遠路的做法「更像是在進行威懾飛行」。