國民黨北市議會要開第一槍！17日連署要求「徵召韓國瑜」選總統

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨基層力拱高雄市長韓國瑜參選總統，現在台北市議會黨團醞釀下周三開出第一槍，要連署要求黨中央「即刻徵召」韓國瑜。至於韓是否已私下表達參選意願，國民黨13日回應，相關傳聞都還沒有定論，但黨內一定會用最公正的方式找出最強人選。

國民黨台北市議會黨團書記長應曉薇表示，基層民代近日受到許多支持者壓力，要求徵召韓國瑜投入2020總統大選。她認為，黨中央應該立刻面對民意壓力，所以她與市黨部討論後，決定透過黨團連署方式提案，在17日黨團大會中討論，以呼應民意。

▲國民黨台北市議會黨團書記長應曉薇。（圖／記者關韶文攝）

據了解，國民黨內雖有前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人表態爭取提名，但黨內要求徵召韓國瑜的聲勢越來越強，日前甚至有國民黨中央委員與黨代表串連進行連署，要求暫停黨內初選，直接徵召韓國瑜。

不過，也有人對黨團作法不以為然，認為黨中央還在協調，就算要徵召連署也應該從高雄市議會開始，如今台北市議會黨團打算開出第一槍，作法不是很妥當。

應曉薇強調，他們尊重黨中央立場，此舉是為了回應民意，並支持黨主席吳敦義期盼最有希望勝選者投入2020，目前雖預計17日連署提案，但屆時採自由表態，不會強制。

▲高雄市長韓國瑜、夫人李佳芬訪美。（圖／記者徐政璿攝）

至於外傳韓國瑜已私下向黨高層表態不會參加初選，國民黨發言人歐陽龍回應，這些都只是傳聞，還沒有定論，也尊重每人意見，但某些想法本來就會隨著時間、局勢而有所改變，到時候黨內一定會用最公正的方式，找出最強人選。

歐陽龍認為，無論對手是民進黨或是可能參選的台北市長柯文哲，都要在5月底之後才會決定，國民黨提名實在沒必要太過著急，如何找出最適當的人選、過程如何溝通，都是技術性問題，重要的還是明年大選重返執政。

▲國民黨中央發言人歐陽龍。（圖／記者屠惠剛攝）