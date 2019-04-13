蔡英文嗆無視大陸威脅　國民黨：民進黨才是賣台無能政府

▲蔡英文。（圖／記者張一中攝）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文12日在臉書抨擊國民黨，在台灣面對武統、一國兩制威脅的時候，總是選擇沈默。對此，國民黨13日回應，國民黨執政時能以均衡務實政策與對岸維持互惠互動，維護中華民國主權又能創造和平繁榮局面，反觀民進黨只會訴諸「嗆聲式的主權」，「其實才真正是最會賣台、喪台、辱台的無能政府」。

蔡英文昨在臉書表示捍衛中華民國台灣主權，是蔡英文政府的現在進行式，不必等到2020，並批評，「在野黨在台灣面對武統、一國兩制威脅的時候，總是選擇沈默」，甚至反過來攻擊自己的政府，當我們把握每一個機會，在國外為台灣發聲的時候，「他們卻總在國際場合批評自己的國家」。

對此，國民黨副發言人黃心華表示，民進黨政府只會訴諸「嗆聲式的主權」，「其實才真正是最會賣台、喪台、辱台的無能政府」，唯有讓國民黨重新執政，才能撥亂反正。

黃心華表示，中共對我方打壓一直都在，兩岸角力不斷，但國民黨執政時能以均衡務實政策與對岸維持互惠互動，維護中華民國主權又能創造和平繁榮局面，直指「蔡政府除抹紅別人拿不出其他辦法」，誰能讓民眾過更有尊嚴生活已不言而喻。

黃心華質疑，蔡英文過去曾用「流亡政府」、「這個國家」來稱呼中華民國，民進黨活動場合甚至連面國旗都看不到，只有選舉將至才會把「中華民國元素」拿來當成騙票工具，對主權立場「飄移」。

黃心華指出，民進黨過去辱罵馬政府時期，讓台籍詐欺嫌犯遭遣送大陸，但執政後有更多台籍詐欺嫌犯持續被遣送大陸，全黨卻視而不見、全面噤聲，面對太平島、沖之鳥礁爭議，民進黨回應也是「喪權辱國」，主權立場「選擇式」解讀。