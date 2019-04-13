盛讚韓國瑜哈佛演講　港媒：處理兩岸關係能力「勝過其他重要政治人物」

▲韓國瑜訪美飯店受訪。（圖／記者徐政璿、吳奕靖攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜12日（台北時間）凌晨在哈佛大學費正清中國研究中心的閉門座談會中發表演說。他指稱，台灣應避免遭到邊緣化，需要面對大陸崛起的事實，並且避免不必要的對抗，因此任何政治領導人面臨的最大挑戰「是維護台灣海峽的和平與穩定」，以「確保台灣不被排除在重要的國際活動之外」。《中評社》發表評論稱，韓國瑜的演說反映出其「具有處理好兩岸關係的能力」，而且能力「顯然在目前其他台面上重要政治人物之上」。

韓國瑜在演說中提到，台灣作為以貿易為主要導向的地區「最糟糕的噩夢就是被邊緣化」，再者實現區域經濟體的複雜性和困難「是和兩岸關係的狀況息息相關的」，因此台灣任何政治領導人的最大的挑戰「是維護台灣海峽的和平與穩定」。他還強調，「沒人希望生活在不穩定和混亂當中。」

▼洛杉磯僑胞熱情迎接韓國瑜一行人。（圖／記者徐政璿攝）



韓國瑜說，雖然「我們都非常清楚台灣唯一的軍事威脅來自北京」，也如同過去一再重申的「不用懷疑台灣人民追求民主的決心」，但「也不用懷疑北京追求統一的決心」。他認為，台灣加強防禦能力是很重要，但「不能對北京擁有強大軍事力量的這一事實視而不見」，目前要做的是「用智慧避免潛在的衝突」，這才是「台灣人民所需要的」。

有關韓國瑜的觀點，《中評社》評論表示，從演講內容可以感受到其「不僅非常了解民心民意、非常的接地氣、深知台灣政治經濟問題的癥結所在」，還反映出此人具有處理內外重大政治難題的智慧和能力，尤其是具備處理好兩岸關係的能力，這種能力「顯然在目前其他台面上重要政治人物之上。評論還稱，韓國瑜的演說強調重視兩岸關係，但「並不意味著要疏離與美國的關係」，反之「還有助於維持與美國關係的穩定」，有利於「踐行其台灣安全、人民有錢的理念」。