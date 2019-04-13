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影／螞蟻雄兵席捲南投　「插座、變電箱全淪陷」民眾頭皮發麻

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記者白珈陽／南投報導

「螞蟻雄兵席捲南投，令民眾頭皮發麻」，尤其住在山區的民眾更是苦不堪言，不僅佈滿果樹、農作物，甚至還侵入屋內，連電燈開關、插座、熱水器甚至變電箱裡，都爬滿了密密麻麻的螞蟻，導致家電受損、跳電，民眾幾乎都有被螞蟻咬過的經驗，甚至掉落眼睛、爬進耳朵就醫，讓民眾直呼「螞蟻雄兵的威力太可怕了」。

▲南投縣國姓鄉民代表葉峻潛，本身經營水電工程行，在工作時常被螞蟻咬得「唉唉叫」。（圖／記者白珈陽攝／下同）

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▲家中的變電箱被螞蟻入侵，螞蟻釋出的蟻酸讓電線短路，導致跳電，民眾苦不堪言。

▲▼ 家中的變電箱被螞蟻入侵，螞蟻釋出的蟻酸讓電線短路，導致跳電，民眾苦不堪言。



現年65歲的南投縣國姓鄉民代表葉峻潛，本身經營水電工程行，在南投縣境內從事水電工程、修護等工作，他指出最近兩年，蟻害相當嚴重，工作時螞蟻常掉下來，渾身都是螞蟻，常被螞蟻咬得「唉唉叫」，且蟻害不僅出現在國姓鄉，堪稱整個南投縣都被攻陷。

▲南投地區近來蟻害嚴重，許多家用品、家電都遭螞蟻破壞。（圖／記者白珈陽攝）

▲南投地區近來蟻害嚴重，許多家用品、家電都遭螞蟻破壞。

葉峻潛強調「蟻害恐怖」，指出除戶外果園、田野佈滿螞蟻，連家中的變電箱、漏電器、電源開關、簡易自來水自動控制總開關箱全部都是螞蟻，而螞蟻會釋放出蟻酸，導致家用品線路短路，造成民眾相當大的困擾。

葉峻潛提供民眾一些防範蟻害的方法，使用螞蟻藥、果蠅噴藥劑，或是一般殺蟲劑也相當有效果。

▲農民種植的樹葡萄上佈滿了螞蟻。

▲農民種植的樹葡萄上佈滿了螞蟻。
此外，國姓鄉蕭姓鄰長，日前在採收香蕉時，香蕉葉上滿是螞蟻，他不小心讓螞蟻爬進眼睛，當下疼痛難耐，趕緊跑去看眼科，醫生告訴他，螞蟻跑進眼睛應該只會有些許疼痛及異物感，會劇烈疼痛的原因是螞蟻放出的蟻酸刺激眼睛，造成發炎，蕭姓鄰長看了好幾天的醫生才將其治好。

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關鍵字：螞蟻,南投

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