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雲林男騎車上武嶺「刁車」　警察給200元到清境搭車…又迷路

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▲仁愛分局找到沈男後，家屬非常感謝警方積極協助。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲仁愛分局找到沈男後，家屬非常感謝警方積極協助。（圖／記者白珈陽翻攝／下同）

記者白珈陽／南投報導

雲林縣古坑鄉沈姓男子（23歲），2日獨自騎車上合歡山，騎到武嶺時因機車故障向花蓮警方求助，到派出所時有熱心民眾願意將沈男送到南投仁愛清境搭公車，不料沈男到了清境之後又走失，家屬心急如焚報案協尋，仁愛警方7日上午在南豐村楓林路一處私人生態園區尋獲沈男，家屬接到警方通報後，十分感謝警消的幫忙，將他帶回。

▲▼ 失蹤的沈男在南豐村楓林路一處私人生態園區尋獲。

仁愛分局主任顏宏文表示，沈男2日騎機車往花蓮出發，騎到武嶺時機車故障，向花蓮縣新城分局合歡派出所自稱迷路，因衣著單薄，合歡山氣溫又在10度以下，合歡派出所員警溫馨提供熱食給他充飢，並給200元車資，此時在場剛好有熱心民眾，願意把沈男載至清境搭乘公車。

不料沈男到了清境之後未搭乘公車返家，反而步行下山。因失聯已久，家人除PO網請網友幫忙尋找沈男，向警方通報失蹤人口後，也報請雲林斗南分局搜救。

▲▼沈男家屬焦急PO網求助，也在仁愛警方尋獲後向警方表示感謝。（圖／翻自臉書）

沈男家屬焦急PO網求助，也在仁愛警方尋獲後向警方表示感謝。

仁愛分局接獲通報後，立即請翠峰、松岡、霧社、南豐等派出所，加強於轄區展開地毯式搜尋，將沈男衣著特徵傳送、廣播請民眾協尋。

經調閱沿途監視器畫面，在南豐派出所前的監視器昨天凌晨3時許拍到沈男路過並轉往楓林社區道路的影像，同時透過手機訊號定位，確認他在南豐村附近，南豐所所長李憲忠、警員劉永芳、江盛德、賴建宇等人在7日上午在南豐村楓林路一處私人生態園區尋獲沈男，當下他情緒不穩，一度反抗拒絕，員警立即將其帶回派出所提供熱水及熱食，並交由焦急等待的家屬帶回。

警方調閱道路監視器，確認沈男出現在南豐村。

▲警方經調閱道路監視器，確認沈男出現在南豐村。

分局長金秋華強調，此次救援案件顯示各單位間相互通報、積極處理的重要性，任何單位間對通報的案件都要認真受理、管制回報，同仁之間只要多用心一點，就可以把事情做得更好，尤其是能及時找到沈男，防止意外發生，更是功德無量。

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關鍵字：雲林,武嶺,仁愛,南投

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