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好康來囉！520萬元BMW對折起標　4/10南投地檢署搶拍

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▲南投地檢署將在4月10日拍賣的黑色BMW，型式為「740LI SEDAN」。（圖／南投地檢署提供／下同）

▲南投地檢署將在4月10日拍賣的黑色BMW，型式為「740LI SEDAN」。（圖／南投地檢署提供／下同）

記者白珈陽／南投報導

南投地檢署將在4月10日拍賣1輛黑色BMW，型式為「740LI SEDAN」，市價為520萬元，扣案車里程數程僅有4萬8277公里，2016年2月出廠，經鑑價後起拍價為新台幣268萬元，堪稱是南投地檢署法拍單件價格最高的扣押物，歡迎民眾搶拍。

南投地檢署表示，這輛黑色BMW是偵辦跨國賣淫案後，查扣應召站業者的扣押物，右後保險桿有一處刮痕、右後葉子板靠近車門附近有一處小掉漆及刮痕，沒有違規罰款未結案件，無擔保、也沒積欠燃料使用費。

▲▼南投地檢署將在4月10日拍賣的黑色BMW，型式為「740LI SEDAN」



這輛扣案的黑色BMW型式為「740LI SEDAN」，2016年2月出廠，排氣量2998CC，僅開4萬8277公里，車體僅有些許刮痕，車況相當良好。

檢方強調，若民眾現場所出的金額未達拍賣底價，地檢署可以不予拍定; 但若經拍賣官當場同意減價，就可繼續拍賣程序，減價次數以1次為限。而拍定人還要付鑑定服務費用2000元，如果當天沒有支付拍賣價金，拍定就視為無效。

▲拍賣地點為南投地檢署大門前方廣場。（圖／記者白珈陽攝）

▲拍賣地點為南投地檢署大門前方廣場。（圖／南投地檢署／記者白珈陽攝）

南投地檢署將在4月10日上午10時開放民眾觀覽拍賣物，11時開始進行拍賣，地點為南投地檢署大門前方廣場，有興趣的民眾可前往現場參加拍賣會。

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關鍵字：南投,地檢署,BMW

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