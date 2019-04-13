王浩宇影射馬英九與李毅會面　馬辦：企圖誤導令人不齒

▲馬英九。（圖／記者崔至雲攝）



政治中心／綜合報導

旅美大陸學者李毅因曾發表「武統台灣」的言論，12日被驅逐出境，而桃園市議員王浩宇13日在臉書PO出李毅與前總統馬英九的合照，表示「武統學者隨隨便便就可以跟馬英九見面」。對此，馬英九辦公室13日回應，馬英九並不認識李毅，拿兩人在公開場合的合照，企圖誤導兩人近日曾私下會面，「抹紅伎倆令人不齒」。

王浩宇今在臉書PO出李毅與馬英九等人的合照，指出李毅來台是與馬英九、中華統一促進黨總裁張安樂、前國民黨主席洪秀柱會面，加上馬英九最近提出不排斥統一的主張，強調「武統學者隨隨便便就可以跟馬英九見面」，「台灣要跟中共統一嗎？中華民國要消失嗎？明年1月11日，我們可以一起做決定」。

對此，馬英九辦公室今表示，馬英九去年12月5日在東吳大學嚴家淦法學講座專題演講「69年來的兩岸關係：今後何去何從」，該演講全程開放媒體採訪，「李毅如同其他聽者一樣於演講結束後與馬英九公開合照，馬英九並不認識李毅，也沒有任何其他互動」。

馬英九辦公室指出，馬英九對兩岸問題一向有完整清楚的論述，「反對使用武力、維持兩岸和平是馬英九一貫的主張」，更反對所謂的「武統論」，批評王浩宇拿李毅在公開場合與馬前總統的合照混淆視聽，企圖誤導兩人近日曾私下會面，「抹紅伎倆令人不齒」，並對王浩宇喊話，有空可來聽聽馬英九的演講，將有助於瞭解馬英九的兩岸論述。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，王浩宇刻意把公開場合誤導為私下會見，也刻意忽視馬前總統多年堅決反對武統的「不武」主張，其用心不堪聞問，更不值得一駁。