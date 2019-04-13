向陸官媒談遣返經歷　李毅：台灣官員說接我「結果來了一二百人」

▲李毅遭移民署強制出境。（圖／台中移民署專勤隊提供）



大陸中心／綜合報導

移民署12日以「持觀光簽證入台不得發表演說」為由，將主張武統台灣的大陸旅美學者李毅強制出境。李毅事後接受《環球時報》採訪稱，去台灣「只是為了遊玩」，這起事件是「民進黨輸急了想靠炒作大陸來撈票」。據了解，此人訪台的目的之一是參加統促會在台中舉辦的「一國兩制」遊行活動，已於當天早上7時25分強制出境。

有關李毅的武統論述，此人曾斷言台灣的前途只有四種，分別是武裝獨立、和平獨立、武力統一、和平統一。他認為，大陸近14億人口實際上都希望統一，但真正的可能性只有和平統一或武力統一；大陸沒人真的想要武力統一，但如果台灣拒絕和平統一，那就只剩武統這個選項。

▼「和平統一融合發展論壇」文宣顯示，邀請「旅美社會學家李毅教授」演講。（圖／記者白珈陽翻攝）



李毅接受《環球時報》採訪提到，9日晚間人才抵達台灣，11日當晚從玉山下來吃飯時，收到朋友傳來的媒體截圖「才知道出事了」，但先前並不清楚要在和平統一融合發展論壇上演講的計畫，「估計可能是在某個飯局上讓我講話。」

李毅還說，這起事件「令人莫名其妙」，不過既然如此「也不想在台灣待了」，不過就在改簽完返程機票後，收到移民署的官員告知會來接人，結果竟然來了一二百人，「這些職員把我拉到桃園機場，單獨開闢通關通道把我送出境。」

面對武統學者訪台引發的爭議，行政院長蘇貞昌12日受訪時直言，李毅的舉動如同恐怖份子，驅逐出境也是剛好而已。內政部次長11日陳宗彥則表示，李毅是以旅居海外大陸地區人民身分，以觀光事由於107年8月間向移民署申請一年多次入出境證，並持證來台。依規定，大陸地區人民以觀光事由來台不得參加政治性質公眾活動、不得接受邀請發表演說。

▼李毅在微信宣稱「兩岸必然統一」。（圖／翻攝自李毅微信）