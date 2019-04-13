中火污染／水污染怪罪鯉魚潭　藍議員怒斥要盧秀燕勒令停工

▲▼國民黨團13日召開記者會，要求盧秀燕勒令中火馬上停工。（圖／國民黨團提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台電日前發文給台中市政府的陳述意見中，竟然把放流水的硝酸鹽氮數值超標，怪罪是鯉魚潭淨水場所造成，台中市議會國民黨團13日舉行記者會，怒斥台電台中火力發電廠所言，根本就是鬼話連篇，出席的9名市議員要求市長盧秀燕要硬起來，應按「水污染防治法」勒令機組停工，以維護民眾健康。

副議長顏莉敏、議員張瀞分、黃馨慧等人表示，台中市政府環保局今年1到3月三度針對中火所排放的廢水採樣化驗，結果發現「硝酸鹽氮」的濃度嚴重超標，市府先後罰了三百多萬，中火不但沒有改善，甚至變本加厲，水汙染的情況越來越嚴重。

最近一次抽檢「硝酸鹽氮」甚至達到標準值的2倍，台電自行委外檢測的數值也超過標準值兩倍以上，這顯示台電試圖透過化學藥劑減少空污，結果不但空污沒有改善，連水都污染了。

議員們說，台電在給環保局的陳述意見中，把硝酸鹽氮的數值會超標，推給鯉魚潭淨水場，然而，鯉魚潭淨水場的水質檢測數值僅有0.4 mg/L，而且完全符合飲用水標準，中火1到4號機組流放口的水質檢測數值卻高達一百多，中火這樣硬拗是把台中市民當傻蛋，或者是鬼話說多了自認是神話，覺得大家都會信？

另外，中火還說全廠的廢水改善期程要等到明年底，那這段期間內，就放任水環境繼續受污染？在環保局公布抽檢資料前，究竟有多少受污染的放流水直接排放到大海，大海中又有多少被污染的魚被人民吃到肚子裡？又有多少地下水受到污染？台電與經濟部擺明了就是要欺負台中人，台中人絕對不能接受。

黨團議員要求盧秀燕勇敢展現魄力，環保局要硬起來，既然中火目前沒有可處理硝酸鹽氮的合格設備，依照水污染防治法就直接勒令中火1-4號機組停工，且要台電負起民眾健康風險評估的責任，黨團及市民都是市政府堅強的後盾。

黃馨慧表示，未來，對於監督中火汙染，馨慧呼籲市府不要對中央有期待，必須「審照靠減煤、廢水靠達標、空汙靠把關、健康不能等」。