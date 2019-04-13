世行行長提醒警惕中國貸款　陸慷：能不能拿出證據？

▲馬爾帕斯。（圖／達志影像／美聯社）



大陸中心／綜合報導

國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議日前在華盛頓召開，上述兩大機構領導人呼籲中國提升貸款額和貸款條款的透明度，並告誡其他國家政府不要過於依賴債務。中國外交部發言人陸慷回應表示，中國同其他國家在一帶一路框架下的合作「都是本著公開、透明、開放原則」，並在相互尊重、平等互利基礎上「通過友好協商開展的」。他還反問質疑者「能不能拿出實實在在的證據？」

外媒引述世行行長馬爾帕斯（David Malpass）的說法稱，中國使得世界某些地區出現過多債務，目前有17個非洲國家面臨高風險的債務，隨著新的、不透明的貸款到來，這些國家的數量還會持續增加。國際貨幣基金組織總裁拉加德（Christine Lagarde）也表示，IMF和世界銀行正努力提高國際貸款的透明度，並且確定有關債務的額度及期限。她還呼籲所有借貸方遵守「巴黎俱樂部」（Paris Club）和二十國集團等國際組織制定的債務原則。

有關中國造成債務問題的說法，陸慷12日表示，質疑方「到底能不能拿出實實在在的證據」，證明哪一個國家的債務危機是由於跟中方合作造成的？他還強調，中國至今都沒有收到過這樣的證據，反而多次提供過實實在在的資料「回應有關方面質疑」，這「表明有關國家的債務負擔完全不是因為同中方合作造成的」，而且某些其他國家給非洲國家造成的債務「在這些非洲國家債務構成中占比更高」。

▼「一帶一路」地圖。（圖／翻攝自新華社）