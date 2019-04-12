21歲女孩凌晨墜17樓身亡！父親整理遺物竟發現驚人秘密

大陸中心／綜合報導

山西馮姓女子今年2月從17樓一躍而下，結束了短短21年的生命。雙親悲痛之餘，遲遲想不通一向善良開朗的女兒為何選擇輕生，直到父親回家整理女兒遺物，才發現笑容背後竟一直藏著令人揪心的秘密。

2019年2月26日凌晨3點30分，馮女跳下17樓之前，給這世界留下了最後幾句話，讓馮家讀了是心如刀割，上頭寫著「我應該是如此灑脫之人，我對不起所有人，爸媽對不起，我是自願的，不怪任何人，我希望我永遠都是善良的，包括我的靈魂。」

▲馮父望著女兒遺照，久久不能自己。（圖／翻攝自《看看新聞》，下同）

根據《看看新聞網》報導，馮先生的女兒3歲開始學跳舞，10多歲便獨自一人從山西到西安學習，大學畢業後專職演藝，不料最後卻走上絕路。馮父整理女兒遺物時，發現一份手寫帳單，清楚寫著每個月幾號需要還錢，讓他驚覺背後有隱情，趕緊打開女兒手機查看，結果卻讓他震驚了。

原來，女兒2015年11月從網路貸款借了幾千元人民幣，一直拆東牆補西牆，3年來還了整整8萬塊（約新台幣37萬元），但直到現在竟還欠網貸平台17萬元（約新台幣78萬元）。一想到女兒這3年來獨自還錢的煎熬，馮父的心都要碎了。

▲馮女從17樓跳下自殺，結束年僅21歲的生命。

馮父表示，「想想這是很小的一件事，不就是10幾萬嗎，但是對孩子來說，她已經承壓了2、3年。」

女兒過世後10多天，網貸平台的催債電話接踵而至，但馮父加了催債人員微信後，面對的卻是一連串的言語羞辱，連已過世的女兒都不能倖免。

對方傳訊嘲笑，「你得了癌症，你閨女借給你看病還不起，想去賣身」、「我就這樣說，把你家親人朋友都給你發一遍，等著哈」、「你就是一個老無賴，就是一個廢物。」

▲催債人員口不擇言，也不在乎馮女已經離世。

馮父說，「咱就想像一下女兒當時承受了多大壓力，我僅僅只是問他們，要了一下憑據，對方就這麼惡毒地罵，沒有一點道德底線。」

馮父現在最大的心願就是替死去的女兒討個公道，已經拿著銀行紀錄和證據向西安公安雁塔分局東儀路派出所報案，目前警方已經受理此案，案件還在進一步調查中。

▲馮女手寫的記帳單。

不過，新聞曝光後，該案在微博發酵，許多網友紛紛痛罵，「網貸害死不少人，跟高利貸簡直沒兩樣」、「網貸差不多就是黑社會組織」、「希望有關部門整頓」、「黑貸一定要嚴懲，為什麼國外銀行給大學生貸款利息少又方便，中國應該要學一學」，但也有人認為「網貸是必須打擊，但也要反思，他們可不是貸給3歲小孩」掀起熱議。

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

▲催債人員傳語音訊息謾罵，馮父要求對方適可而止。

▲馮父已帶著相關銀行單據報案。