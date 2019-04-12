　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／大陸一季度與「一帶一路」沿線國　進出口總值9兆元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼江蘇連雲港一處集裝箱貨運碼頭。（圖／中新社）

▲中國大陸一季度與「一帶一路」沿線國家，進出口總值新台幣9兆元。（圖／中新社）

《北京》中國大陸一季度與「一帶一路」沿線國家　進出口總值新台幣9兆元

陸海關總署新聞發言人李魁文12日表示，2019年一季度，中國與「一帶一路」沿線國家進出口總值2兆元（人民幣，下同，約新台幣9兆元），同比增長7.8%，高出同期中國外貿整體增速4.1個百分點，占中國同期進出口總值的28.6%。其中，出口1.12兆元，增長9.8%；進口8768.5億元，增長5.4%。（中新社）

《河北》京津冀協同發展：9所京津學校河北保定建分校

北京外國語大學附屬涿州高級中學12日揭牌。河北保定市官方指出，京、津、保三地目前已實施教育協作項目294個，保定市及所轄縣市區有94所學校與京津學校建立了協作關係，教師6.2萬人次、學生10.8萬人次獲京津優質教育培訓。此外，也已有9所京津學校在河北保定建立分校。（中新社）

《湖北》中國2019世界集郵展覽已有86個國家和地區報名參展

中國2019世界集郵展覽倒計時60天活動12日在武漢舉辦，本屆郵展將於6月11日在武漢開幕，目前已迎來86個國家和地區報名參展。本屆郵展將呈現更顯時代風采、更具世界影響和更有文化特色三大亮點，向世界展現中國文化魅力。（中新社）

《浙江》2019中國國際電子商務博覽會開幕　「絲路電商」點亮義烏

2019中國國際電子商務博覽會暨數字貿易博覽會於11日至13日在浙江義烏舉行，本屆博覽會以「數字貿易新時代電子商務新機遇」為主題，集中展示電子商務領域創新發展的成果，促進數字貿易新時代的電商轉型。（中新社）

▼2019中國國際電子商務博覽會浙江義烏開幕。（圖／中新社）

▲▼2019中國國際電子商務博覽會。（圖／中新社）

《甘肅》甘肅甘南藏區加速脫貧　產業經濟持續向好

甘肅甘南藏族自治州12日在蘭州召開新聞發布會，指出過去5年間，該州貧困人口由2013年底的17.12萬減少到2018年底的2.16萬，減少14.96萬人，貧困發生率由30.43%下降至3.89%，200個貧困村脫貧。（中新社）

《澳門》澳門身份證局推「即日領取」證明書服務

澳門身份證明局於11日正式推出「即日領取證明書」服務，以便通過電子方式辦理申請的市民，於申請當天領取證明書，並依照需要，選擇到不同的服務地點領證，達到便民利民的目的。（中新社）

《浙江》陸國家衛健委：中國縣域內就診率達85%左右

陸國家衛生健康委員會12日在浙江省長興縣召開「全面推進縣域醫共體建設」相關新聞發布會，指出2018年，全中國84%的縣級醫院已達到二級醫院水準，各地縣域內就診率達到85%左右。（新華社）

《北京》中日韓自貿區第十五輪談判首席談判代表會議東京舉行

中日韓自貿區第十五輪談判首席談判代表會議12日在東京舉行。三方就貨物貿易、服務貿易、投資、規則等議題交換意見，並取得積極進展。（新華社）

▼ 中日韓自貿區第十五輪談判首席談判代表會議東京舉行。（圖／CFP）

▲▼ 東京鐵塔,東京塔,東京。（圖／視覺中國）

ET快訊
網紅直播「一口吞飯糰」噎住送醫！3天後兒認死訊：媽嚥氣了
起底最倒楣機器人！半夜努力打掃被當賊　警破門「7把槍對著它」

關鍵字：華聞快遞,進出口,總值,貿易,中國,一帶一路,進口,出口,貿易總值

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

《華夏時報》總編評京東：真正的兄弟該攜手廝殺江湖

華聞快遞／大陸一季度與「一帶一路」沿線國　進出口總值9兆元

ESO回應：視覺中國把授權當作版權轉讓「屬非法行為」

「視覺中國案」發酵！陸國家版權局：不得濫用權利

11歲女孩狠花630萬打賞直播主　刷爆媽媽信用卡！

陸海軍開微博：我有5個兒子　老大叫做「潛艇」

發表「武統論」強制遣返李毅　陳明通：總統院長指示

女駕駛「0減速」撞飛前車數十米　副駕男提醒7次踩剎車絕望哀號

收入輾壓范冰冰！陸「第一網紅」張大奕日賺7.5億

停止女德培訓！　陸教育部：禁以「國學」名目傳授「三從四德」

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

送柯文哲行李箱嗆無心市政　 王世堅：做個了斷打包走人

挑戰用200元補充1日蛋白質　猛男&廚師揭省錢健身餐！

街頭隨機配對大尺度外拍小模　心電互動第一次見面就接吻❤

存款129元！24歲上兵問是否續簽　34K月光族原因曝光 網：出來更慘

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

《華夏時報》總編評京東：真正的兄弟該攜手廝殺江湖

華聞快遞／大陸一季度與「一帶一路」沿線國　進出口總值9兆元

ESO回應：視覺中國把授權當作版權轉讓「屬非法行為」

「視覺中國案」發酵！陸國家版權局：不得濫用權利

11歲女孩狠花630萬打賞直播主　刷爆媽媽信用卡！

陸海軍開微博：我有5個兒子　老大叫做「潛艇」

發表「武統論」強制遣返李毅　陳明通：總統院長指示

女駕駛「0減速」撞飛前車數十米　副駕男提醒7次踩剎車絕望哀號

收入輾壓范冰冰！陸「第一網紅」張大奕日賺7.5億

停止女德培訓！　陸教育部：禁以「國學」名目傳授「三從四德」

中職／曾仁和被釋出　陳品捷：有波拉斯不用擔心

快訊／涉掏空負債8千萬逃亡13年　嫌到案辯：「出庭怕被押走」

影／酒店少爺狂吼叫：有人在追我！他身體扭曲「眼珠上吊」...暴斃慘死街頭

原創郭寶昌與編導李卓群 打造新京劇《大宅門》

Lisa性感上衣成「凶器」！　一個甜笑舉手「秒擊中Jennie的頭」網笑噴

林宅血案、美麗島事件...蔡英文指示陳菊「還原歷史真相」

Disney+下猛藥！宣布推「三部漫威影集」　洛基、緋紅女巫、獵鷹當主角

吃生魚片變遲緩！阿嬤一週餵4次...乾瘦妹連嗑11年「腎臟還爛掉」

與男友爭吵女子跳海尋短　南警強制拉回挽救一命

藍營議員指「毒品是國安問題」　台南中小學校園驗尿

大陸熱門新聞

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」..

OK繃+電扇涼爽又省電　網：實..

女童被鎖車內身亡！粗心父反怪幼..

千人排IKEA　Off-Whi..

火車「熱褲妹」猛伸辣腿！他羞炸

床的世界、和成研發長照產品登陸

小模特妹拍照　下秒被媽媽猛踢

火辣陸籍正妹「加入美軍」　網狂..

中年大叔放風箏　下秒吹怪風「4..

童模妹深夜拍攝　被媽媽衣架猛抽

大陸小學數學題讓家長老師戰翻

深圳暴雨引洪水　造成7死4失蹤

網美日賺7.5億　收入輾壓范冰..

女耳朵被剪下肉塊　理髮師：手機..

更多熱門

相關新聞

中評社：「一帶一路」是聯通世界之路

「一帶一路」倡議自提出以後，得到了國際社會的廣泛支持，香港《中評社》更指出，「一帶一路」是聯通世界之路，是開放、包容的合作平台，該倡議正成為亞洲與歐洲互聯互通的大工程。

武統學者李毅躲南投畫面曝光

華聞快遞／福建經濟競爭力　大陸第8位

邵子平領退休金？　陸委會開示了

華聞快遞／北京2018為1.76萬農民工　追發工資6.38億

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

家有小偷　警實彈攻堅破門逮「掃地機器人」

4大星座「另一半專挑醜的」超奇葩！

哈日族手刀快！日圓又見0.27字頭　換新台幣5萬元可免費吃6碗拉麵

《幸福空間》拍到我家　屋主怒告劉伊心

劉喬安美臉毀容：我鼻子裡是空的！哽咽淚懺悔

懷疑男友劈腿！她偷擺「體重計」怒揭發

丫頭《玩很大》淚崩哭腫眼！

法鬥被丟水中「游泳」掙扎30秒斷氣

艾瑞絲哭訴遭霸凌！含淚低頭：對不起你們

威利本尊「其實是殺人魔」！32年來還躲在人群裡

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

北台最大！4千坪水族館2020年開

張軒睿脫口2字…Selina徹底淚崩

做大夜保全拚國考！爽領37K想幹一輩子

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」

更多

最夯影音

更多

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

二度幽會美魔女被狗仔抓包 王世堅氣炸：沒人性到極點

Gail外婆過世！「第一件事先向粉絲道歉」　懂事舉動惹網心疼：妳沒錯

幼犬「裹衛生紙」遭丟高鐵垃圾桶　女上廁所驚見：眼睛還沒開未斷奶

82歲韓國萌嬤開吃播秀爽嗑美食　超療癒吃相吸19萬粉...網：很厲害

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面