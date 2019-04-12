華聞快遞／大陸一季度與「一帶一路」沿線國　進出口總值9兆元

▲中國大陸一季度與「一帶一路」沿線國家，進出口總值新台幣9兆元。（圖／中新社）



《北京》中國大陸一季度與「一帶一路」沿線國家 進出口總值新台幣9兆元

陸海關總署新聞發言人李魁文12日表示，2019年一季度，中國與「一帶一路」沿線國家進出口總值2兆元（人民幣，下同，約新台幣9兆元），同比增長7.8%，高出同期中國外貿整體增速4.1個百分點，占中國同期進出口總值的28.6%。其中，出口1.12兆元，增長9.8%；進口8768.5億元，增長5.4%。（中新社）

《河北》京津冀協同發展：9所京津學校河北保定建分校

北京外國語大學附屬涿州高級中學12日揭牌。河北保定市官方指出，京、津、保三地目前已實施教育協作項目294個，保定市及所轄縣市區有94所學校與京津學校建立了協作關係，教師6.2萬人次、學生10.8萬人次獲京津優質教育培訓。此外，也已有9所京津學校在河北保定建立分校。（中新社）

《湖北》中國2019世界集郵展覽已有86個國家和地區報名參展

中國2019世界集郵展覽倒計時60天活動12日在武漢舉辦，本屆郵展將於6月11日在武漢開幕，目前已迎來86個國家和地區報名參展。本屆郵展將呈現更顯時代風采、更具世界影響和更有文化特色三大亮點，向世界展現中國文化魅力。（中新社）

《浙江》2019中國國際電子商務博覽會開幕 「絲路電商」點亮義烏

2019中國國際電子商務博覽會暨數字貿易博覽會於11日至13日在浙江義烏舉行，本屆博覽會以「數字貿易新時代電子商務新機遇」為主題，集中展示電子商務領域創新發展的成果，促進數字貿易新時代的電商轉型。（中新社）

▼2019中國國際電子商務博覽會浙江義烏開幕。（圖／中新社）



《甘肅》甘肅甘南藏區加速脫貧 產業經濟持續向好

甘肅甘南藏族自治州12日在蘭州召開新聞發布會，指出過去5年間，該州貧困人口由2013年底的17.12萬減少到2018年底的2.16萬，減少14.96萬人，貧困發生率由30.43%下降至3.89%，200個貧困村脫貧。（中新社）

《澳門》澳門身份證局推「即日領取」證明書服務

澳門身份證明局於11日正式推出「即日領取證明書」服務，以便通過電子方式辦理申請的市民，於申請當天領取證明書，並依照需要，選擇到不同的服務地點領證，達到便民利民的目的。（中新社）

《浙江》陸國家衛健委：中國縣域內就診率達85%左右

陸國家衛生健康委員會12日在浙江省長興縣召開「全面推進縣域醫共體建設」相關新聞發布會，指出2018年，全中國84%的縣級醫院已達到二級醫院水準，各地縣域內就診率達到85%左右。（新華社）

《北京》中日韓自貿區第十五輪談判首席談判代表會議東京舉行

中日韓自貿區第十五輪談判首席談判代表會議12日在東京舉行。三方就貨物貿易、服務貿易、投資、規則等議題交換意見，並取得積極進展。（新華社）

▼ 中日韓自貿區第十五輪談判首席談判代表會議東京舉行。（圖／CFP）

