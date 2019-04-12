充分尊重各國主權　中評社：「一帶一路」是聯通世界之路

▲《中評社》認為，「一帶一路」是聯通世界之路。（圖／中新社，下同）



大陸中心／綜合報導

「一帶一路」倡議自提出以後，得到了國際社會的廣泛支持，香港《中評社》更指出，「一帶一路」是聯通世界之路，是開放、包容的合作平台，該倡議正成為亞洲與歐洲互聯互通的大工程。

《中評社》表示，「一帶一路」是互利共贏的合作之路，順應了全球治理體系變革的內在要求，在充分尊重各國主權的基礎上，中國堅持「共商、共建、共享」的全球治理觀。

「『一帶一路』是全球共同發展之路」，評論指出，從「中國倡議」走向了「國際共識」，逐漸從理念轉化為行動；「一帶一路」是建構人類命運共同體之路，為世界各國提供新的發展機遇，充分發揮各自的優勢，提倡建立人類命運共同體，引領多邊協作的新型全球治理方式。

評論表示，「一帶一路」是共建、共富之路，建立在共同發展和共同繁榮的理念上，致力於提升區域聯通水準，正改變著沿線各國的發展面貌，通過基礎設施建設連通尚未參與全球化的地區，將資金投入那些被忽略太久又貧困落後的地區，提高對外開放和外向型經濟發展水準，推動共建「一帶一路」高質量發展。

最後，評論指出，「一帶一路」是聯通世界之路，是開放、包容的合作平台，中亞和東歐等內陸地區通過中國的「一帶一路」可以與全球經濟的其他地區相聯結，共建此「倡議」是經濟合作，不以意識形態劃界，不搞零和遊戲。

評論也說，以地緣經濟發展促進地緣政治轉型，以開放促發展，以包容推動世界多極化，積極倡導多元協商、多邊互動的溝通協作機制，「為廣大發展中國家加快了工業化、城鎮化，為實現經濟獨立和民族振興增添了新動力」。