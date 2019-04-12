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2019廈門工博會開幕　聚焦兩岸「智能製造」交流合作

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▲2019廈門工博會開幕　聚焦兩岸「智能製造」交流合作。（圖／主辦單位提供）

▲廈門工博會12日～15日在廈門國際會展中心舉行。（圖／主辦單位，下同。）

記者蔡紹堅／廈門報導

2019廈門工博會暨第23屆海峽兩岸機械電子商品交易會（簡稱：廈門工博會）12日在廈門國際會展中心開幕。本屆展會聚焦「智能製造」，並圍繞兩岸產業、經貿熱點，舉辦「海峽兩岸經貿論壇」，探討兩岸智能製造的合作交流。

此屆工博會展覽面積9.4萬平方公尺，展位規模超4000個標準展位，今年除了機床設備、工模具、橡塑機械和智能製造四個展區外，也新設了流體設備暨五金展區、軌道交通暨智慧物流展區，並整合同期舉辦的智能網聯汽車展。包含APEX台灣精銳、日本三菱、日本沙迪克、SMC、台灣東剛、北京精雕、大族激光、株洲中車等企業都參與了展會。

▲2019廈門工博會開幕　聚焦兩岸「智能製造」交流合作。（圖／主辦單位提供）

工博會由中國機電産品進出口商會 、中國機械工業聯合會、台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）、廈門市對台貿易促進中心共同主辦。電電公會副秘書長毛恩洸表示，根據數據，2018年台灣工具機出口總額爲36.56億美元，其中出口至大陸（含香港）地區金額爲11.86億美元，占整體出口比重爲32.4%，大陸地區爲台灣主要工具機及大型機械的市場，兩岸已成爲重要的貿易夥伴，在工業自動化快速發展下，兩岸可藉由廈門工博會的平台積極推進交流合作，共同促進深度合作商機與繁榮發展。

毛恩洸強調，面對快速變遷的産業環境，智慧工廠、工業自動化設備的發展扮演關鍵性角色，電子電機制造業必須在瞬息萬變的産業中保持競争優勢，「廈門工博會作爲兩岸企業中最具規模、影響最深遠的商貿平台，勢必扮演更爲關鍵的核心領航者。」

另外，除了展覽外，本屆工博會也將舉辦「海峽兩岸經貿論壇」「2019兩岸智慧自動化產業論壇」「2019兩岸新材料產業大會」「2019中國（廈門）智慧物流產業發展論壇」「2019年海峽工業品論壇大會」「2019海峽新經濟創投論壇」等多個兩岸產業論壇，以及「海峽兩岸投資貿易對接會」，為兩岸的採購商、廠商提供更有效率的交流合作平台。

▲2019廈門工博會開幕　聚焦兩岸「智能製造」交流合作。（圖／主辦單位提供）

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關鍵字：海峽兩岸機械電子商品交易會,廈門工博會,電電公會,台灣區電機電子工業同業公會

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