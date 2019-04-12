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收入輾壓范冰冰！陸「第一網紅」張大奕日賺7.5億

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▲▼張大奕,如涵控股。（圖／翻攝自微博、淘寶）

▲張大奕參加如涵控股年會。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

有「大陸第一網紅」之稱的張大奕用了短短4年，微博粉絲從30萬飆到近1077萬，她的淘寶服飾店在2017年「雙11」，日銷售額突破1.7億元人民幣（約7.5億新台幣），年收入可達4000萬美元（約新台幣12億元），完勝女星范冰冰。但她的母公司「如涵控股」本月在美股上市後一路狂跌，截至12日收盤，大跌50%。

張大奕憑藉甜美的長相和外向樂觀的性格走紅，隨後開設了自己的淘寶服飾店「吾歡喜的衣櫥」，現在已經有超過1000萬粉絲。隨著2015年大陸網紅經濟的興起，張大奕的網店也跟著賺滿滿。據富比世雜誌報導，當時張大奕電商年收入約4600萬美元，完勝當時一線女星范冰冰賺的2100萬美元。

▲▼張大奕,如涵控股。（圖／翻攝自微博、淘寶）

▲張大奕的網店擁有1027萬粉絲。（圖／翻攝自微博、淘寶）

2016年6月20日是淘寶直播第100天，張大奕以「紅人店主」的身份，為自己的店鋪上新代言，觀看人數逾41萬，點讚數超過100萬。直播結束後的兩小時，店鋪成交額近2000萬人民幣，刷新了通過淘寶直播間引導的銷售記錄。

張大奕曾表示，網紅的親民感也是網紅經濟在大陸如此成功的一大原因，因為網紅不像其他明星那樣高高在上、遙不可及，所以消費者會感到很親切。

▲▼張大奕,如涵控股。（圖／翻攝自微博、淘寶）

▲張大奕穿上自家售賣的衣服。（圖／翻攝自微博）

在張大奕人氣不斷攀升的情況下，她的母公司「如涵控股」決定進軍美國，並於本月3日上市，發行價為12.5美元，但上市首日就收跌37%至7.85美元，截止12日，股價僅為6.26美元，跌幅達49.92%，直接被腰斬。

▲▼張大奕,如涵控股。（圖／翻攝自微博、淘寶）

▲如涵控股在那斯達克上市。（圖／翻攝自微博）

據悉，「如涵控股」專門打造網紅，被稱為大陸「網紅第一股」，從2014年成功孵化出張大奕後，它已經發展成為覆蓋超過100名網紅矩陣和1.4億粉絲的綜合性網紅電商企業。但此次美股的一瀉千里，被認為是「華爾街投資人不買『網紅帶貨』這一商業模式的賬」。

▼如涵控股4月12日股價。（圖／翻攝自東方財富網）

▲▼張大奕,如涵控股。（圖／翻攝自微博、淘寶）

大陸千億富少王思聰日前指出三大失利原因，一是虧損，2018年毛利3億元（人民幣，下同），但支出履約費用1億元，營銷費用1.46億元，綜合管理費用1.3億元等，導致總運營虧損人民幣7235萬元，「錢花的莫名其妙，特別是1.46億的營銷費用令人費解，花這麼多營銷費用那KOL的意義何在？」

王思聰指出，第二點是不可複製性；簽了100多位網紅，但是就一位張大奕在2017、2018、及2019財年前三季分別佔收入的50.8%、52.4%和53.5%，「這是多麼不健康的比例」；三是如涵的網紅孵化、網紅電商、網紅營銷模式沒有驗證成功，也沒有證明出自己可以培養出新KOL。

▼王思聰為萬達集團董事長王健林的獨生子、熊貓TV創始人兼CEO。（圖／翻攝自王可可是各碧池微博）

▲▼王思聰,王可可 。（圖／翻攝自王可可是各碧池微博）

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關鍵字：張大奕,網紅經濟,吾歡喜的衣櫥,如涵控股

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