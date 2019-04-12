洪水來了！下水道工人被「瞬間捲走」...造成7死4失蹤

大陸中心／綜合報導

深圳11日晚發生瞬時強降雨，短時間爆發的洪水衝入下水道，造成數名進行清淤作業的工人被沖走。截止12日11點45分，強對流天氣一共造成7人死亡4人失蹤，目前，搜救工作仍在進行中。此外，寶安區、光明區等在當晚還遭遇了「湯圓大小」的冰雹襲擊。

▲搜救人員在搶救。（圖／翻攝自央視網）

據深圳市應急管理部門通報稱，福田香蜜湖搜救現場發來的最新消息，目前，在福田香蜜湖暗渠作業事故中，失蹤的2名工人遺體已找到；截止到12日11時45分，這次強對流天氣共造成7人死亡，4人失蹤。

▲消防人員救出一名工人。（圖／翻攝自央視新聞）

《新京報》指出，事發當下，深圳市福田區僑香路片區遭遇瞬時強降雨，短時爆發的洪水沖入鳳塘河暗渠，正在附近路段進行清淤作業的5名工人在向地面回撤時，僅有1人成功上達地面，其餘4人不幸被突然湧來的洪水沖走。

▼消防人員在河道中繼續搜索救援。（圖／翻攝自央視新聞）

就在同一天晚上，深圳還遭遇雷暴和冰雹侵襲。當地氣象台晚間發出暴雨黃色、大風黃色和雷電預警，並向多區發布冰雹預警，是深圳歷史上第5個冰雹預警信號。據市民拍攝的影片顯示，當晚冰雹有如湯圓一般大小。

除深圳外，廣東廣州、東莞、佛山、珠海等地也出現暴雨和冰雹天氣。據悉，目前廣東進入了強對流天氣多發期，未來將經常出現雷雨大風、冰雹、龍捲風、局地強降雨等天氣。由於強對流天氣能在短時間內釋放強大的能量，具有極強的破壞力，對氣象預警預報挑戰較大。

▼ 市民po出冰雹照片。（圖／翻攝自微博）