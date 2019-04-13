　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

俄羅斯妹闖籠子餵棕熊！左手秒被「整支咬斷」...血噴地痛苦哀號

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼俄羅斯女遭到熊攻擊，左手被啃斷。（圖／翻攝自Daily Mail）

▲俄羅斯女遭到熊攻擊，左手被啃斷。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk）一名女子日前參觀一處私人動物園，並進入圍欄內餵食棕熊，但沒想到反被襲擊，左手被棕熊啃斷，右手也有撕裂傷，最後只能截肢保命。該園區在3年前也曾發生過類似案件，棕熊攻擊人之後，已經暫時關閉。

27歲的女子到拉戈維申斯克的一處露營區，並於8日到營區內的私人動物園參觀，當她走進柵欄裡想要餵食棕熊時，遭到攻擊，左手直接被整支啃斷，右手也有嚴重的撕裂傷。現場拍下的影片中可以看到，女子躺在地上痛苦呻吟，四周和她身上全部都有血跡。

當地媒體報導，該女立即被送往阿穆爾州（Amur）的醫院治療，當時他失血過多，還有休克的情形，經過手術後，由於左手臂傷勢過重，已經被咬碎，無法保住，醫生只能把手肘以下部位截肢，右手臂也受到嚴重的撕裂傷，但保住一命。這處動物園也在攻擊事件發生後暫時關閉。

該女據信是因為進入柵欄內才被攻擊，但也有拍攝影片的路人說，女子根本就沒有盡到籠子內，相關肇事原因還有待調查。據了解，該營區在2016年也曾發生過類似的案件，另一名女性翻柵欄，想要餵棕熊，結果被攻擊，有目擊者指出，當時那名女性和其他朋友全喝醉了。

ET快訊
孕肚不是我的種！港男開庭認殺女友　裝粉色行李箱棄屍竹圍捷運站
東區女全裸詭困公寓餓多日！警消入內驚見「滿牆乾涸血跡」

關鍵字：俄羅斯,動物園,棕熊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

2正妹潛水「被摸屁股中間」！　她慘遭教練狂揉胸部

俄羅斯妹闖籠子餵棕熊！左手秒被「整支咬斷」...血噴地痛苦哀號

美股收紅...道瓊飆升269點！迪士尼推影音平台股價大漲11％

曝光黑洞取名「Powehi」　夏威夷語：無窮創造的深美源頭

印尼蘇拉威西島6.8強震！深度17km急發海嘯警報　民眾驚慌往高處逃

咖啡店瓦斯外洩…暖老闆為了顧客「最後撤離」　當場被炸死！

17歲少女遭至少10人下藥輪流性侵　閨蜜在旁笑著看....

川普推特語錄／就連民主黨自己都承認　我們南方邊境面臨危機

「發自內心懇求和平」！教宗突然下跪　親吻南蘇丹領袖鞋子

影／常熟早餐會場有「康熙像」　僑民吊上大國旗覆蓋

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

阿伯硬拉腳痛青年離開博愛座　強占2位正義哥飆罵：是在靠X

華晨宇連唱8個是誰　連那英都認輸了！

作家母胎單身28年相親無數次　堅持以素顏示人寫下奇葩經歷

呱吉首槓柯P！撇藍綠「只談是非」 超水準質詢網讚：政治早該這樣

3歲童模被母狠踹...網友撻伐！　媽媽淚訴還原當時狀況：我想跳樓　

2正妹潛水「被摸屁股中間」！　她慘遭教練狂揉胸部

俄羅斯妹闖籠子餵棕熊！左手秒被「整支咬斷」...血噴地痛苦哀號

美股收紅...道瓊飆升269點！迪士尼推影音平台股價大漲11％

曝光黑洞取名「Powehi」　夏威夷語：無窮創造的深美源頭

印尼蘇拉威西島6.8強震！深度17km急發海嘯警報　民眾驚慌往高處逃

咖啡店瓦斯外洩…暖老闆為了顧客「最後撤離」　當場被炸死！

17歲少女遭至少10人下藥輪流性侵　閨蜜在旁笑著看....

川普推特語錄／就連民主黨自己都承認　我們南方邊境面臨危機

「發自內心懇求和平」！教宗突然下跪　親吻南蘇丹領袖鞋子

影／常熟早餐會場有「康熙像」　僑民吊上大國旗覆蓋

韓國瑜抵加州！大批僑胞包圍遊覽車　洛杉磯警鳴笛開道

韓國瑜志願曝光！「換帖僑胞」爆追女生勇猛　韓粉手畫潮T挺他選總統

《政經》收攤...彭文正喊冤「年賺1億」！黃明展爆是虧損最高

布局2020？柯文哲找「扁時期高官」當召集人　邀學者寫國政白皮書

誰擠掉我老婆新垣結衣？　票選平成最強美女演員是她

耍廢必備超巨大「懶骨頭沙發」　假日就是要陷在裡面發懶

新加坡公開賽／戴資穎下午2點四強再戰山口茜　周天成對決金廷

韓名演員「吸安非他命失控」　車道上亂跑被撞…警方到場傻眼！

李宗偉自曝罹癌多次痛哭　因牙醫介紹來台治療靠看球賽熬過

懶人經濟的超商鮮食熱戰　食品業者能從中分得哪杯羹？

雪莉醉酒「沒穿內衣」開直播　手摸雙胸嗆：討厭視線OO！

國際熱門新聞

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

懸宕40多年　賓館雙屍案逮80..

她空翻判斷失誤　下秒雙腿變斷筷

媽派對狂玩15小時　嬰孩尿布全..

她牽心愛大狗出門散步　電梯門開..

少女遭10人下藥性侵　閨蜜笑著..

北卡瓦斯氣爆　老闆為顧客留守亡

綠蠵龜返鄉產卵　老家已經變機場

2正妹大馬潛水「教練摸屁股中間..

世界最恐怖火車　不關窗就會被淹..

歐盟表態挺台參與WHA

即／蘇拉威西島強震　規模6.8

太空人DNA突變　體內沉睡細胞..

叫床聲嗨整晚　辣妹魂斷性愛遊戲

更多熱門

相關新聞

傻眼！花300元遊動物園竟觀賞「塑膠薄膜」

大陸有一名網友近日前往江蘇灌雲縣大伊山旅遊經濟區遊玩，原本已經興奮地買了門票準備進去看野生動物、大飽眼福，沒想到爬上山後卻看到一片片掛在樹上，印製著各種不同動物的「塑膠薄膜」，讓他相當傻眼。

母棕熊襲人遭「終身監禁＋禁見異性」

北約在黑海軍演　俄岸防導彈進入備戰狀態

藍腹鷴細心育雛　當媽個性改超多

俄國會通過爭議「主權網路」法案　

讀者迴響

發燒話題

黑洞 陳偉殷 日本新年號 米其林指南 地震 許瑋甯 王令麟 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 張國榮 孟耿如 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE志效 金城武 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 王令麟 安以軒懷孕 鄧紫棋 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 王令麟 中國信託慈善基金會 理科太太 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 蔡英文 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 大金冷氣 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 Wowaka 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

快訊／樹林焚化廠維修人員遭風機捲入　肢體絞碎慘死

女全裸詭困公寓！警消入內驚見滿牆血

夫消失3天　她驚見天花板有手臂

21歲女孩墜17樓亡　父親發現背後秘密

酒店少爺身體扭曲「眼珠上吊」　暴斃街頭

女突嬌喘「喔～不要」！　運將嚇歪4字秒堵嘴

夏慕尼炒飯裝2盒+8個麵包只要260元

蔡依林首登《歌手》網一聽跪了

小A辣泳裝轉正面「下面清楚一包」

空氣清淨機亮紅燈！她看到濾網秒傻眼

港女箱屍案／「孕肚不是我的種！」男友認殺人

花3000元殺教授！桃園殺手掏出手槍：怎開

網狂爆卦E奶妻護航　連千毅喊告了

劉喬安美臉毀容：我鼻子裡是空的！哽咽淚懺悔

林明禎中空裝「53歲媽還穿得下」！

更多

最夯影音

更多

手抖裝的？陳水扁拍影片駁斥　每秒震6.6下：你們雙手懸空試試

玉米鬚燙壞惹...灰貴賓全身炸毛　美容師巧手秒變「黑芝麻麻糬」

有沒有比蔡英文還「優秀」？　柯文哲笑著點頭答：Of course

柯文哲不願表態選總統 鍾小平幫擲筊...一丟擲出聖筊

走訪韓國首爾的三大都市傳說　超陰森常鬧鬼死者近1000人！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面