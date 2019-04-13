俄羅斯妹闖籠子餵棕熊！左手秒被「整支咬斷」...血噴地痛苦哀號

▲俄羅斯女遭到熊攻擊，左手被啃斷。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

俄羅斯布拉戈維申斯克（Blagoveshchensk）一名女子日前參觀一處私人動物園，並進入圍欄內餵食棕熊，但沒想到反被襲擊，左手被棕熊啃斷，右手也有撕裂傷，最後只能截肢保命。該園區在3年前也曾發生過類似案件，棕熊攻擊人之後，已經暫時關閉。

27歲的女子到拉戈維申斯克的一處露營區，並於8日到營區內的私人動物園參觀，當她走進柵欄裡想要餵食棕熊時，遭到攻擊，左手直接被整支啃斷，右手也有嚴重的撕裂傷。現場拍下的影片中可以看到，女子躺在地上痛苦呻吟，四周和她身上全部都有血跡。

當地媒體報導，該女立即被送往阿穆爾州（Amur）的醫院治療，當時他失血過多，還有休克的情形，經過手術後，由於左手臂傷勢過重，已經被咬碎，無法保住，醫生只能把手肘以下部位截肢，右手臂也受到嚴重的撕裂傷，但保住一命。這處動物園也在攻擊事件發生後暫時關閉。

該女據信是因為進入柵欄內才被攻擊，但也有拍攝影片的路人說，女子根本就沒有盡到籠子內，相關肇事原因還有待調查。據了解，該營區在2016年也曾發生過類似的案件，另一名女性翻柵欄，想要餵棕熊，結果被攻擊，有目擊者指出，當時那名女性和其他朋友全喝醉了。