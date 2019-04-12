保險業網路抽獎玩很大　Tiffany項鍊CHANEL巴黎時裝秀經典包全登場

▲網路投保熱門險種以旅平險、利率變動型年金險及汽機車險為主。（圖／記者李蕙璇繪製）

記者李蕙璇／台北報導

保險圈推廣網路平台及投保度，產險即日起上網留言就有機會抽中Tiffany項鍊，壽險是網路投保就可能擁有2020春夏巴黎CHANEL時裝秀入場資格及CHANEL經典包款、皮夾。

新安東京海上產險跟Yahoo奇摩合作推出「E保網」，欲透過該平台將「服務隨時在」理念擴大延伸至線上，透過線上線下服務提供實用且透明的保險資訊、AI智慧客服，並讓過往艱澀保險變得更親民易懂。

即日起至4月18日，民眾只要點入「E保網」保險智能平台，於網頁內的「許願池」，在「星好禮--許下心願送你Tiffany」活動，寫下你面臨到的風險與想要的保險商品，就有機會抽中Tiffany項鍊。

新光人壽則是經過內部數位行銷團隊分析，女性透過網路投保購買年金險的比例高達近7成，客戶輪廓「愛理財、愛網購、愛時尚精品」的黃金交叉，推出網路投保「Buy金有理 夢想無罪」活動，送出「2020春夏巴黎CHANEL時裝秀」入場資格及CHANEL經典包款、皮夾，邀請民眾今年9~10月親臨巴黎頂級精品時裝秀的夢想，體驗時尚名媛專屬的國際級禮遇。

即日起至4月30日前點入新光人壽網路投保利率變動型年金保險專區，以分期繳費方式首期保費達1萬元，就有機會抽中總價值超過36萬元的「Buy金夢想禮」，包含CHANEL時裝秀入場資格及CHANEL皮夾。首期保費繳納10萬元以上，還有機會抽中價值16萬元的CHANEL經典包款。預計5月底前抽出得獎人。