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產險跨域雅虎打造E保網　首度公開肇事率試算車險保費

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▲▼新安東京海上產險總經理簡仲明。（圖／記者李蕙璇攝）

▲新安東京海上產險總經理簡仲明。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

新安東京海上產險今天宣布與Yahoo奇摩合作攜手推出「E保網」保險智能平台，邀請國內保險法律學者剖析常見迷思與案例分享，還分享保險資料庫讓網友可以直接了解肇事率與車險保費折抵試算，無須再請業務員報價。

而該平台可以從Yahoo奇摩首頁的「保險」入口點入，此案也是產險界與入口網站電商的首度合作模式，據悉雙方團隊從腦力激盪、資料運送到送至保險局備查等，花了一年時間。首階段提供保險常識與常見案例，接著第二階段會啟用智能AI客服上線，提供民眾保單管理帳戶，並主動通知民眾健檢保單及相關投保事項。

新安東京海上產險總經理簡仲明與Yahoo奇摩董事總經理王興，今天連袂宣布E保網正式亮相。二位皆表示今年為心安東京海上產險與Yahoo奇摩成立20周年之際，推出該保險智能平台堪稱為一項大工程。

▼新安東京海上產險總經理簡仲明（右）與Yahoo奇摩董事總經理王興。（圖／記者李蕙璇攝）

▲▼新安東京海上產險總經理簡仲明（右）與Yahoo奇摩董事總經理王興。（圖／記者李蕙璇攝）

簡仲明表示，現在許多人都是網路重度使用者，而過去要買保險習慣先找業務員，而今愈來愈多人願先上網查詢資訊，而新安東京海上產險也一直希望設立平台，讓產險商品的資訊更加公開透明化，因此與Yahoo奇摩策略聯盟，透過淺顯易懂的影音及案例說明等，讓保單條款及理賠保障內容更易於搞懂。

王興則表示，保險是屬於一種轉嫁高風險的工具，但是沒有使用時又是屬於一種低關心度的保單資訊，因此產生資訊落差，也讓我們覺得要懂保險、辦理賠時，都得先問業務員或是找時間研讀，易因沒有時間、忙碌等因素而忽略。因此透過這次的聯名合作契機，針對大家常件的痛點而提供平台隨時可以支援保戶常見的狀況及疑問。

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關鍵字：新安東京海上,產險,入口網站,雅虎,E保網,保險,智能平台

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